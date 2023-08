Bizar, bizarder, bizarst: schlemielige Kevin De Bruyne duikt plots op in Koreaanse sketchshow

Bij de Rode Duivels moet u hem niet al te vaak meer tussen de lijnen zoeken, en ook bij Manchester City zoekt hij nog naar zijn topvorm. Logisch dus dat Kevin De Bruyne stilaan aan andere carrièreperspectieven denkt: na reclamespotjes voor McDonald’s mocht hij nu tijdens de Aziatische zomertournee van Manchester City ook zijn acteertalent tonen in de Koraanse ‘Saturday Night Live’. Hou het toch maar bij voetballen, Kevkev.

De fragmenten van de Koreaanse show waarin KDB zijn opwachting maakt zijn zoals het gemiddelde tv-format dat uit die contreien komt (herinner u dat het land ons met ‘The Masked Singer’ heeft opgezadeld): uiterst bizar. Eerst zien we hoe De Bruyne plots verrast wordt door een bezoekje van een karikaturale ‘Neymar’, die verrassend genoeg niet al over de grond rollend en kermend zijn entree maakt - gemiste kans voor open doel van de Koreanen. De zogenaamde Neymar Jr., een lamentabele lookalike die door het productieteam van de eerste de beste straathoek lijkt geplukt, spreekt plots Engels met een vlekkeloos Amerikaans accent. Dat valt ook een schaterlach onderdrukkende De Bruyne op. ‘I hope we will play against each other’, klinkt het nog met een soepele Limburgse tongval.

Op de achtergrond staan de talkshowhosts intussen gezellig te keuvelen in het Koreaans. Naar wat ze zeggen valt te raden, maar onze stagiair die toevallig net een avondcursus Koreaans voor beginners achter de rug heeft verzekerde ons dat de woorden ‘ros’ ‘kapitein’ ‘Thibaut Courtois’ en ‘gouden pampers’ er meermaals in voorkwamen.

Als u bij deze geforceerde passage al ineen kromp, hou u dan vast voor de volgende fragmenten. In een lange en bevreemde sketch figureert KDB mee als tafelgast in een restaurant. We begrijpen er alweer niet veel van, maar één ding is zeker: De Bruyne is de schlemiel, en het onderwerp van spot - en het ligt niet aan zijn belabberde acteerprestatie.

Wanneer het woord ‘Belgium’ valt, doet een moegetergde KDB zelfs alsof hij breekt: hij slaat de handen voor de ogen, en wordt intussen getroost door de kerel naast hem. Kevin kapt het ene na het andere glaasje Soju (een traditioneel drankje met een alcoholpercentage van minstens 20%) naar binnen, en finaal beweegt hem dat tot een woordje Koreaan. Onze vertalende stagiair hoorde iets over ‘Saudi-Arabië’, ‘godverdomme’, ‘verkeerde keuze’, ‘zandbak’ en ‘kassa kassa’.