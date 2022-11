Blijven Jana en Christiaan en Florence en Jiri samen in ‘Blind Getrouwd’? ‘Toen het over seks ging, reageerde de bruid alsof ze naakt door een berenkolonie moest wandelen’

Zoals Elon Musk zei toen hij zijn bureau in het Twitter-hoofdkwartier binnenstapte: ‘Tijd om te bekijken wie er mag blijven en wie er mag beschikken!’ In ‘Blind getrouwd’ beslissen de vier duo’s in de volgende twee afleveringen of ze verder gaan met hun huwelijk dan wel een punt achter het experiment zetten. Eerder hakten Lien en Joren en Brecht en Dziubi al de knoop door, vandaag zijn Jana en Christiaan en Florence en Jiri aan de beurt. Een pronostiek? Een pronostiek!

Lees ook: Het is met het aantal ‘Blind Getrouwd’-kijkers zoals de relatie van Florence en Jiri: onverwacht de hoogte in

Brecht en Dziubi

Onze voorspelling was: 70 procent kans op een 'ja’

Toen Brecht en Dziubi aan de Gentse Sint-Pietersabdij opdaagden in krek hetzelfde trouwkostuum, was de toon gezet en daarna leken de twee mannen - ook in de ogen van de andere, veel meer zwoegende koppels - zorgeloos richting het beslissingsmoment te surfen. Dat zij opnieuw ja zeggen, daarover bestaat weinig twijfel. Maar of de twee ook daarna één van de succesverhalen uit ‘Blind getrouwd’ zullen worden, is wat minder zeker. De voorbije weken was de positieve vibe groot maar ze leek toch ook vaak van de kant van Brecht te komen, terwijl Dziubi zich meer op de vlakte hield. Is hij te verlegen om even uitbundig te zijn? Heeft hij twijfels? Bestaat er voor een senior manager een bedrijfswagen die nog luxueuzer is dan een Tesla? Vragen waar we snel antwoord op hopen te krijgen.

Status na de aflevering: nog steeds getrouwd.

Beeld VTM

Florence en Jiri

Onze voorspelling is: 70 procent kans op een 'ja’

Op het huwelijksfeest kondigde Ingeborg Florence en Jiri aan als ‘het prinsenpaar’, maar in de dagen die volgden deed het duo dan toch eerder denken aan Filip en Mathilde dan aan Harry en Meghan. Zeker Florence kon haar teleurstelling over de looks van haar nieuwe man niet bijzonder goed verbergen. Met als dieptepunt het gesprek waar een expert voorzichtig polste of er al seksuele gevoelens waren en zij - met Jiri naast zich op de sofa - reageerde alsof haar net was gevraagd of ze wel eens naakt en overdekt met honing door een berenkolonie wou wandelen. Maar: hoe vaak hij ook te horen kreeg dat er ‘geen lichamelijke klik’ was, Jiri bleef dapper glimlachen, gaf zijn echtgenote ruimte en tijd en gaandeweg groeide er tussen de twee toch iets wat je met enige goede wil affectie kunt noemen. Bovendien passen Florence en Jiri van alle koppels dit jaar qua karakter het beste bij elkaar - de manier waarop ze allebei blozend van gêne naar hun trouwvideo zaten te kijken! - en omdat wij, zelfs na zeven seizoenen ‘Blind getrouwd’ nog altijd geloven in de liefde, gunnen we hen een tweede ja-woord.

Beeld VTM

Jana en Christiaan

Onze voorspelling is: 20 procent kans op een ‘ja’

Zoals de grote filosoof Frank Vander Linden ooit zong: ‘Seks verandert alles’. De kans dat Jana en Christiaan samen zouden blijven, is wellicht nooit echt groot geweest: daarvoor herhaalde Jana iets te vaak dat Christiaan niet haar type is en bovendien leek de afstand tussen Lokeren, waar zij voor de klas staat, en Geel, waar hij werkt, van bij de start voor beiden een struikelblok. Maar nadat de twee, onder lichte druk van de expert, de lakens hadden gedeeld groeiden de twee in sneltreinvaart uit elkaar. Jana noemde hun eerste keer ‘grappig’ - een omschrijving waar elke man van droomt - en vond Christiaan ‘te lief’ in bed, en zei later ook nog eens tijdens een boottochtje in zijn gezicht dat hij ‘te mager’ is. Als in ‘niet gespierd genoeg’, terwijl de jongeman, als we mogen afgaan op zijn verhalen, meer tijd spendeert in de fitness dan pakweg Freddy De Kerpel. Mochten zij ‘ja’ zeggen, dan zou dat grappig zijn.

Beeld VTM

Lien en Joren

Onze voorspelling was: 10 procent kans op een ‘ja’

Wie ‘Lien en Joren’ zegt, kan alleen maar denken aan dat droevige beeld van Joren die op zijn huwelijksreis de nacht doorbrengt op een ligstoel naast het zwembad, met enkel een handdoek om zich warm te houden. Het is nooit helemaal duidelijk geworden of Lien hem die avond bewust buiten had gesloten en Joren zei de volgende ochtend wel heel grootmoedig dat ‘het geen tweede keer mag gebeuren’. Maar desalniettemin leek er toen, nauwelijks een paar dagen na het huwelijk, al definitief iets te zijn gebroken. De weken waarin de twee gingen samenwonen, waren soms vooral een oefening in elkaar vermijden: Joren moest alleen hun nieuwe appartement ontdekken, hij moest alleen in de lokale kroeg gaan vragen of ‘de pinten hier goed zijn’, de twee sliepen in aparte kamers en toen Joren een feestje organiseerde voor zijn vrienden ging Lien doodleuk vroeg naar bed. We geven het koppel toch nog tien procent kans, maar dan vooral als eerbetoon aan Joren, van wie de goede luim en het optimisme werkelijk niet kapot te krijgen zijn.

Status na de aflevering: niet meer getrouwd.