‘Blind gekocht’ moest al meteen op zoek naar een woning die even zeldzaam is als een woke gedachte in het brein van Bart De Wever

De huizenmarkt koelt af, stond onlangs in de krant. Dat is goed nieuws voor mensen die een eigen woning willen, maar minder voor de makers van ‘Blind gekocht’, dat het zeker bij de start moet hebben van het contrast tussen wat de kandidaten denken dat ze kunnen kopen en wat ze uiteindelijk in handen krijgen. Gelukkig dook in het vijfde seizoen al meteen een duo op bij wie de zin voor realiteit ver te zoeken was.

Anouchka en Mathias hadden voor makelaar Kinga, die de plaats innam van de naar VTM verhuisde Béa, een verlanglijst met maar liefst 32 puntjes. Daar stonden min of meer normale dingen op als vier slaapkamers of een loods voor tuinaannemer Mathias, maar ook exotischer wensen als dubbele douchekoppen in de badkamer en een aparte container waar Mathias zijn passie voor dj’en kon botvieren. De twee hadden een aardige 715.000 euro veil, alleen moest hun nieuwe woonst ergens tussen Brussel en Leuven staan, een regio waar de prijzen wellicht pas weer een normaal peil zullen bereiken nadat de schimmel uit ‘The Last of Us’ een groot deel van de mensheid heeft uitgeroeid. Eerlijk gezegd leken Filip en Caroline, het miljonairskoppel uit het vorige seizoen van ‘Blind gekocht’, plotseling een stuk minder veeleisend.

Ook nadat Kinga en interieurarchitect Bart, die net als Béa overstapte naar VTM maar voorlopig hier wel nog steeds meedoet, het koppel hadden gedwongen om de lijst terug te brengen tot vier essentiële punten, bleef het lastig. Kinga zag zich zelfs genoodzaakt om van achter haar computer te komen en met Bart door de glooiende velden rond Tervuren te rijden, hopend op het perfecte huis dat toevallig te koop stond. Wonder boven wonder vonden ze ook een pand dat in de portefeuille zat van een makelaar die het internet nog niet heeft ontdekt. Maar toen Kinga belde, kwam de droge mededeling dat de woning net van de markt was. ‘Dan komen we iets tegen, is het al verkocht’, jammerde Bart. ‘Hoe gaan wij ooit iets vinden?’ Bijna voelde ik medelijden, tot ik besefte dat voor mensen die geen tv-ploeg achter zich aan hebben hollen dergelijke ervaringen dagelijkse kost zijn.

Bij het tweede duo was de zoektocht evenmin evident. Johan woont en werkt in een natuurgebied in De Panne, zijn partner Syl heeft een huis in een reservaat aan de andere kant van West-Vlaanderen: Brugge. Om hem naar de stad te lokken en haar tevreden te houden, moest Kinga een woning vinden die dicht bij Brugge lag maar achteraan uitkeek op een woestenij van minstens vijfhonderd vierkante meter, een combinatie die in Vlaanderen even zeldzaam is als een woke gedachte in het brein van Bart De Wever. Uiteindelijk belandde ze in deelgemeente Koolkerke, waar ze voor 376.000 euro iets op de kop tikte dat geen van beiden vrolijk maakte. Bij Syl, een liefhebster van interieurs met evenveel kleur als films uit de jaren 1920, was vooral de keuken een afknapper, Johan vond weinig verrassend de tuin ontgoochelend klein. Van Jani kwam niet veel troost: ‘Het is alsof je een roofvogel vastzet in een kooitje’, strooide de presentator nog wat zout in Johans wonde.

In ‘Blind gekocht’ komt het meestal goed, dat is tegelijk de charme en het zwakke punt van het programma. Maar ik ben toch benieuwd welke bevriende aannemer de makers hebben gevonden om het saaie gras in Koolkerke om te toveren tot de ‘free spirit’-tuin die Johan voor ogen heeft.