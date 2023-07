‘Blind getrouwd’ begint nu al op VTM GO: drie singles zoeken naar een match in ‘Het vijfde huwelijk’

Er zijn geen seizoen meer, meneer: nu beginnen ze ook al met ‘Blind getrouwd' in volle zomer. Het betreft wel ‘Blind getrouwd: het vijfde huwelijk’, een spin-off van het populaire datingprogramma waarin de makers drie vrijgezellen in het strijdperk gooien in de hoop om voor een van hen een match te vinden.

Dierenartsassistente Karen (27), lifecoach Steve (48) en financial business controller Jonas (28) schreven zich in voor het gewone ‘Blind getrouwd’, maar toen werd er voor hen geen match gevonden. Nu krijgen ze een nieuwe kans om de ware binnen te hengelen, geholpen door alle beschikbare chakra’s van Ingeborg en deze keer met heel Vlaanderen als potentiële visvijver. Helaas voor minstens twee van hen: uiteindelijk zal maar één iemand ja zeggen in het gewone ‘Blind getrouwd’. Voor hem of haar wacht hetzelfde als voor de andere kandidaten: een trouwfeest, een huwelijksreis en minstens enkele weken samenwonen.

Karen zoekt een ‘toffe en sociale vrouw’ - het zou meteen het eerste lesbische huwelijk in ‘Blind getrouwd’ worden - en draagt respect, eerlijkheid en humor hoog in het vaandel. Wie voor haar gaat, moet er onder anderen een hond, drie katten en vier schapen bij nemen. De potentiële ware van Steve moet hem slechts delen met één viervoeter: Olaf de husky. En als de sportieve Jonas niet padelt, voetbalt, fietsen of fitnest, droomt hij van het klassieke huisje, tuintje, boompje en af en toe op reis gaan.

De oproepaflevering van ‘Blind getrouwd: het vijfde huwelijk’ vindt u hier. Ze wordt ook op 28 juli om 20.30 uur uitgezonden op VTM. U hoort de bruiloftsmars van Mendelssohn al door uw hersenen galmen? Inschrijven kan tot en met 13 augustus.