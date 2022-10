‘Blonde’ zakt nog sneller weg in de Netflix-kijkcijfers dan dat Jan Jambon richting politiek failliet scheurt

Jeffrey Dahmer blijft autoritair over de Netflix-top 10 heersen, maar in plaats van de keizerin van het witte doek krijgt hij nu een echte keizerin achter zich.

‘Die Kaiserin’, een nieuw kostuumdrama over het leven van Elisabeth van Oostenrijk - beter bekend als ‘Sisi’ - en haar man Franz Joseph I, verscheen enkele dagen geleden en komt in de top 10 meteen binnen op nummer twee, na het vooralsnog ongenaakbare ‘Dahmer’. ‘Blonde’, de film over Marilyn Monroe die vorige week op twee stond, zakt weg naar plaats acht en is één week na de release zelfs al niet meer de best bekeken film op Netflix: die titel is nu voor ‘Mr. Harrigan’s Phone’, een Stephen King-verfilming die net als ‘Dahmer’ gemaakt werd door Ryan Murphy.

Nog twee nieuwkomers: ‘Wielka Woda’, een waargebeurde Poolse serie over een rampzalige overstroming in de stad Wroclaw eind jaren 1990, en het derde seizoen van ‘Bling Empire’, een realitysoap waarin stinkend rijke Amerikanen met Aziatische roots het geld laten rollen. Een maand na de dood van Queen Elizabeth is ‘The Crown’ weer uit de lijst verdwenen, en ook voor de films ‘Lou’ en ‘Do Revenge’ zit hun verblijf erop.

De Netflix-top 10 van vrijdag 7 oktober

1 Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

2 Die Kaiserin

3 Dynasty - seizoen 5

4 Fate: The Winx Saga - seizoen 2

5 Mr. Harrigan’s Phone (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

6 Wielka woda

7 Heartbreak High - seizoen 1 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8 Blonde (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

9 Cobra Kai - seizoen 5

10 Bling Empire