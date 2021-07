‘Blood Red Sky' op Netflix: ‘Een vampier in het vliegtuig, maar waar is de fun?’

Regisseur Peter Thorwarth zat naar eigen zeggen tijdens een langeafstandsvlucht nét een keuze te maken tussen de kip of de pasta, toen hem een behoorlijk briljante premisse voor een langspeelfilm te binnen viel. De film maakt van die premisse niet lang een geheim, dus doen wij het ook niet: de zenuwachtige dame die in het begin van deze Duitse Netflixprent samen met haar zoontje aan boord stapt van nachtvlucht Transatlantic 473 naar New York, is een vampier. Alsof de dame nog niet genoeg praktische problemen heeft (zo dient ze zichzelf geregeld een kwartlitertje bloedplasma toe te dienen), wordt het toestel kort na de take-off gekaapt door een groep gewapende terroristen, onder wie een kaalgeschoren Tsjech, een norse Schot en een hoogst psychopathische Duitser die er een groot genoegen in schept om hysterisch lachend door het gangpad heen en weer te stappen: ‘Hahahahaháááááááá! Blijf zitten in uw stoel en geniet van de vlucht! Hahaháááááááá!!!’

Na de besturing te hebben overgenomen laten de kapers het vliegtuig rechtsomkeert maken, recht naar de zon, wat natuurlijk desastreuze gevolgen heeft voor de enige vampier aan boord. Want blootstelling aan de zon is voor vampieren redelijk fataal, zoals we allemaal maar al te goed weten sinds die gruwelijke scène in ‘Interview with the Vampire’, waarin we Kirsten Dunst in het licht gillend tot een hoopje as zien verkruimelen. Een inderdaad veelbelovende premisse (een mix tussen een horrorfilm en een vliegtuigthriller à la ‘7500’? Laat maar komen!), waar de cineast vervolgens teleurstellend weinig spanning, fun, adrenaline of hemoglobine weet uit te halen. Scheisse! Telkens wanneer het aan boord een héél klein beetje spannend dreigt te worden, zoals wanneer die hysterisch lachende kaper begint door te krijgen dat er een vampier meevliegt, presteert Thorwarth het om uit te pakken met ritmeverstorende flashbacks die compleet overbodig de ontstaansgeschiedenis van de vampier uit de bloederige doeken doen.

Daarnaast vonden we de motieven van de kapers ook redelijk troebel. Zijn ze van plan om een tank gifgas boven de VS leeg te sproeien, zoals de kapers in de superieure vliegtuigthriller ‘Executive Decision’ met Kurt Russell en Steven Seagal? Neen: door het vliegtuig te laten neerstorten – na er zelf eerst met valschermen uit te zijn gesprongen – hopen ze de oververhitte financiële markten tot – we verzinnen niets – een beurscorrectie te dwingen. Terwijl Paul De Grauwe verbijsterd het hoofd schudt, zaten wij ons af te vragen waarom die kapers het zichzelf eigenlijk zo ingewikkeld maken: als het alleen maar de bedoeling is om het toestel te laten crashen, zou het dan niet veel eenvoudiger zijn om het middels een RPG-raket gewoon uit de lucht te schieten?

Soit. De lichtschuwe dame zet haar pruik af, ontbloot haar tanden, en begint af te rekenen met de kapers, wat natuurlijk een hoop nieuwe problemen schept: want zodra ze een booswicht bijt, verandert die uiteraard zélf in een dorstige vampier. En dus is het zaak voor die dame om die kapers nog tijdens het zuigen simultaan een staak door het hart te steken. O ja: was graaf Dracula tenminste een beschaafd Engels pratende aristocraat die een zijden cape droeg en zich nog enigszins galant gedroeg terwijl hij zich aan uw halsslagader laafde, dan zijn de bloeddrinkers uit ‘Blood Red Sky’ verwilderde en oninteressante creaturen die, in een reeks taferelen die doen denken aan de vliegtuigscène uit ‘World War Z’, met bebloede kleren door het vliegtuig stormen terwijl ze aldoor een onverstaanbaar gegrom uitstoten: ‘Raaahhh! Oewaraharaahhh!’ Veel plausibiliteit of geloofwaardigheid krijgt u van de stewardessen aan boord overigens niet cadeau. Wie is de enige die op tienduizend meter hoogte via het stukgeschoten raampje naar buiten wordt gezogen? Juist: de kaper die nét van plan was om grinnikend zijn revolver op de passagiers te ledigen!

De echte held van het verhaal is overigens niet die vrouwelijke vampier, maar wel haar elfjarige zoontje Elias: die reageert niet alleen verrassend cool op het feit dat zijn mama een bloeddorstige vampier is, maar maakt ook springladingen onschadelijk, smijt de vijandelijke vampieren uit het vliegtuig, en redt zijn moeder door haar af en toe een karafje bloed toe te dienen. Het probleem is dat dat ellendige kindacteurtje ondertussen zó vaak op een irritant toontje ‘Mama! Mama! Mama!’ staat te roepen, dat we begonnen te snákken naar een scène waarin dat kind door dat raampje naar buiten zou worden gezogen. Toch één keer gelachen: wanneer die bloed slurpende moeder haar zoontje moed tracht in te pompen middels dé slagzin van de 21ste eeuw: ‘Wir schaffen das!’ Angela Merkel steekt als enige de duim omhoog.