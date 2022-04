Bloot blijft scoren op Netflix: dit zijn nu de 10 meest bekeken titels in Vlaanderen

‘Bridgerton’ is onttroond, door een reeks waarin er nog meer bloot te zien is.

Het vijfde seizoen van de Spaanse hitserie ‘Elite' brengt het beproefde recept - tienerdrama, mysterie en schaars geklede acteurs - en dat blijkt nog altijd aan te slaan bij het Netflix-publiek. Sinds ‘Elite’ vorige week vrijdag online kwam, heeft de titel onafgebroken op één gestaan.

‘Bridgerton’ zet een pas terug, het Poolse misdaaddrama ‘Furioza’, vorige week op drie, zakt weg naar plaats vijf. ‘The Ultimatum’, de nogal bizarre realityshow waarin mensen drie weken mogen gaan samenwonen met iemand anders vooraleer ze beslissen of ze willen trouwen met hun originele partner, rukt ondertussen verder op richting de top, zodat het podium deze week volledig bezet wordt

Nieuw deze week: ‘The InBetween’, een romantische sciencefictionfilm waarin een tienermeisje over de dood heen contact probeert te leggen met haar gestorven geliefde, de Nederlandse dramaserie ‘Dirty Lines’, over de opkomst van sekslijnen in de jaren 80, en ‘Breaking In’, een thriller uit 2018 over een moeder die met haar kinderen het streng beveiligde landgoed van haar overleden vader bezoekt.

De Netflix-top 10 van vrijdag 15 april

1 ‘Elite’ - seizoen 5

2 ‘Bridgerton’ - seizoen 2 (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

3 ‘The Ultimatum’

4 ‘The InBetween’

5 ‘Furioza’

6 ‘Dirty Lines' (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

7 ‘Taboo’ - seizoen 1

8 ‘Breaking In’

9 ‘Inventing Anna' (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

10 ‘Top Boy’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★½-recensie)

