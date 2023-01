Blote basten (en meer), het vergif in uw shampoo en een anti-kerst-kerstspecial: het beste om nu te streamen op Netflix en co.

‘WELCOME TO CHIPPENDALES’

VANAF 11 JANUARI OP DISNEY+

SERIE Robert Siegel maakte na ‘Pam & Tommy’, zijn serie over de sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee, opnieuw een sensationele, waargebeurde minireeks: ‘Welcome to Chippendales’, over het korte en bewogen leven van Somen ‘Steve’ Banerjee. Die Indiase immigrant kreeg het idee om de Amerikaanse stripperswereld op zijn kop te zetten met de Chippendales, een gezelschap waarin de mánnen hun kleren uitdeden voor een vrouwelijk publiek. Komiek Kumail Nanjiani (‘The Big Sick’) speelt de hoofdrol, terwijl Murray Bartlett (‘The White Lotus’) en Juliette Lewis (‘Yellowjackets’) de andere sleutelrollen voor hun rekening nemen. De eerste reviews zijn overwegend positief, een recensent omschreef ‘Welcome to Chippendales’ als ‘half true crime, half biopic, 100 procent guilty pleasure’.

‘VIKINGS: VALHALLA – SEIZOEN 2'

VANAF 12 JANUARI OP NETFLIX

SERIE History – voordien The History Channel – scoorde in 2013 tot ieders verbazing een wereldhit met de allereerste fictiereeks van de zender: ‘Vikings’, een historisch drama over de legendarische figuur Ragnar Lothbrok. Tien jaar later is ‘Vikings’ een voldragen franchise op Netflix, waar de afgeronde originele reeks een vervolg kreeg met ‘Vikings: Valhalla’. Die spin-off vindt honderd jaar na de avonturen van Ragnar plaats, maar gaat als vanouds over het militaire en religieuze conflict tussen Britten en Vikings. De eerste beelden van het tweede seizoen beloven weer een resem bloederige veldslagen, de derde en laatste jaargang is al in de maak. Onze Man over het eerste seizoen: ‘Dit is ouderwets en voorspelbaar spierballenvermaak.’

‘BREAK POINT’

VANAF 13 JANUARI OP NETFLIX

DOCU Netflix heeft met ‘Drive to Survive’ al een succesvolle reeks over de wereld van de Formule 1 en werkt aan een serie over het internationale wielercircus die later dit jaar moet verschijnen, maar tussendoor is er ook aandacht voor tennis. Het nieuwe ‘Break Point’, van de makers van ‘Drive to Survive’, volgt een jaar lang spelers en speelsters uit het circuit terwijl ze van toernooi naar toernooi reizen en zich tussen de wedstrijden door proberen te ontspannen. Minpunt: van de grote drie uit het mannentennis – Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer – heeft niemand meegewerkt, zodat het emotionele afscheid van die laatste een paar maanden geleden slechts zijdelings aan bod kan komen. Zijn wel te zien: Casper Ruud en Félix Auger-Aliassime, de nummers drie en zes bij de mannen, en Iga Swiatek en Ons Jabeur, één en twee bij de vrouwen.

‘NOT SO PRETTY’

VANAF 11 JANUARI OP STREAMZ

DOCU Het voor een Oscar genomineerde duo Kirby Dick en Amy Ziering (‘On the Record’, ‘The Invisible War’) legt de lelijke kant van de schoonheidsindustrie bloot in de vierdelige docureeks ‘Not So Pretty’. Elke aflevering duurt slechts een halfuur en is aan één tak van de cosmetica gewijd: make-up, nagels, huid, haar. Verwacht emotionele getuigenissen, wetenschappelijke inzichten en betaalbare, veilige alternatieven. De Amerikanen waren alvast overdonderd door ‘Not So Pretty’: ‘Toen ik die had gezien,’ schreef een recensent, ‘snelde ik naar mijn badkamerkast, op zoek naar schadelijke ingrediënten in mijn beautyproducten.’ U hebt minder te vrezen, want de schoonheidsindustrie is in de VS minder streng gereguleerd dan in de EU.

‘SUPER LEAGUE: THE WAR FOR FOOTBALL’

VANAF 13 JANUARI OP APPLETV+

DOCU Het was één van de opmerkelijkste steekvlammen in de sportwereld de afgelopen jaren: de kortstondige plannen om een European Super League op te richten. In april 2021 maakten twaalf van de grootste voetbalclubs van Europa – waaronder Manchester United, Juventus en Real Madrid – bekend dat ze een nieuwe competitie wilden beginnen, die een concurrent zou worden voor de Champions League. De blauwdruk voor de Super League lag al klaar, maar de bazen van de stichtende leden hadden geen rekening gehouden met de furieuze reacties van het grote publiek. Zeker in Engeland, waar zes clubs bij de oprichting waren betrokken, was de publieke opinie vernietigend en het duurde dan ook niet lang voor Manchester en co. hun staart introkken. Het vierdelige ‘Super League’ laat de mensen die het fiasco van dichtbij hebben zien gebeuren aan het woord, en gaat ook na in hoeverre zo’n competitie met enkel de allergrootste clubs nog te vermijden is in het hedendaagse voetbal.

‘I HATE SUZIE’

VANAF 10 JANUARI OP STREAMZ

COMEDY ‘Are you happy with everyone hating you?’ vraagt iemand aan zangeres en actrice Suzie Pickles in het tweede seizoen van ‘I hate Suzie’. ‘Well no, it’s not lovely,’ antwoordt die onderkoeld. Suzie (Billie Piper), die in het schitterende eerste seizoen van de Britse satirische reeks lijdzaam moest toezien hoe ze door een gelekte seksvideo in een schandaal terechtkwam, probeert nu wanhopig weer in de gratie van het publiek te komen. Het middel: ‘Dance Crazee’, een realityshow en danswedstrijd op tv en het best bekeken programma van het land. Maar de comeback van Suzie verloopt natuurlijk niet zoals verhoopt in dit korte tweede seizoen – slechts drie afleveringen lang – dat vooraf werd aangekondigd als ‘een anti-kerst-kerstspecial’.