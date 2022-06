De vaccins waren nuttig, maar wij hebben om de pandemie door te komen toch ook veel gehad aan ‘Inside’, de comedyspecial waarin Bo Burnham zijn leven tijdens de lockdowns vastlegde. Nu verblijdt de man ons en de wereld met een verzameling afdankertjes uit die show, die bij momenten bijna even goed is als het origineel.

‘Can one be funny being stuck in a room’, zong Burnham een jaar geleden, een vraag die hij meteen daarna op overtuigende manier beantwoordde met een even hilarische als ontroerende onemanshow, volledig opgenomen in een kamertje naast zijn huis. ‘Inside’ - te bekijken op Netflix - was Burnhams manier om de lockdowns door te komen en de woekerende depressieve gevoelens te lijf te gaan door te doen wat hij het beste kan: grappen maken en liedjes zingen, bij voorkeur tegelijk. Het resultaat was een absoluut meesterwerk waar we ook nu de pandemie langzaam een vage herinnering wordt nog vaak naar teruggrijpen, ofwel op Netflix, ofwel op Spotify waar alle songs verzameld zijn.

Lees ook ‘Inside’ van Bo Burnham op Netflix is misschien wel het belangrijkste en beste kunstwerk dat tijdens én over de lockdown is gemaakt

Hetzelfde geldt blijkbaar ook voor Burnham, want eerder deze week loste hij bij wijze van verrassing op zijn YouTube-kanaal ‘The Inside Outtakes’, een verzameling B-kantjes die hij de afgelopen maand tot één geheel heeft gesmeed. De video duurt net iets langer dan een uur en springt, zoals ‘Inside’ zelf, alle kanten uit: je ziet Burnham sukkelen met lampen en kabels, hij monteert verschillende versies van songs uit het origineel over elkaar, er zijn aanzetten tot liedjes die hij nooit helemaal heeft uitgewerkt (‘They’re really gonna make me vote for Joe Biden’ of nog een nummer over ‘s mans favoriete doelwit, Amazon-baas Jeffrey Bezos), en er passeren enkele volledige sketches die de uiteindelijke show niet hebben gehaald. Je kunt bezwaarlijk zeggen dat de outtakes allemaal van hetzelfde niveau zijn als ‘Inside’, maar Burnham bewijst wel dat zijn special makkelijk twintig minuten langer had kunnen duren zonder aan kwaliteit in te boeten: wie weet hoe hoog de lat een jaar geleden lag, beseft wat voor prestatie dat is.

De beste delen van ‘The Inside Outtakes’ zijn die waarin Covid-19 geen rol speelt, wat eigenlijk bij ‘Inside’ ook al het geval was. Burnham mocht in zijn egodocumentaire dan wel perfect de sleur, de verveling en de groeiende wanhoop vatten die samen met de lockdowns ons leven binnenslopen, hij was op zijn scherpst wanneer hij hedendaagse cultuur door de mangel haalde: de negatieve impact van het wereldwijde web (‘Welcome to the internet’), het narcisme op sociale media (‘White Women’s Instagram’), het fake engagement van de grote bedrijven. Worden hier onder meer op genadeloze wijze in hun hemd gezet: komieken die vinden dat ze niets meer mogen zeggen en daar in een podcast met luide stem kond van doen, mensen die via ‘inspirational video’s’ hun goedkope levenslessen willen delen en muzikanten die hun song beginnen met een voicemail - die eerste minuut hier van Burnhams liedje ‘Five Years’ is van het grappigste dat we in tijden hebben gehoord.

‘The Inside Outtakes’ eindigt met een speech van de CEO van Inside Studios - Bo Burnham zelf uiteraard - die de vele trouwe fans komt bedanken en meteen de oprichting aankondigt van het ‘Inside Cinematic Universe’, een verzameling van afgeleiden die rond dezelfde thema’s zullen draaien en in de volgende jaren op het publiek worden losgelaten. Voor ons geen bezwaar want we hebben met deze afleggertjes vaker moeten lachen dan met de afgewerkte shows van veel andere komieken, en uiteindelijk past dat ICU ook bij wat Burnham ondertussen is geworden: een superheld van onze tijd.