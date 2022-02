Bockie De Repper is in ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ op VTM 2 een plussizemodel voor jovialiteit en zelfspot

In ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ zien we Bockie de Repper, de camerafähige doordruk van Jonas van Boxstael, al serieel tafelend één woonplaats per aflevering aandoen: een culinaire ommegang in gangen die meer wegheeft van goedlachs tafelschuimen, met Van Boxstael die als volleerd leegganger met honger aanschuift bij huishoudens die net op het punt staan aan tafel te gaan. Doorgaans is een gast die zich rond etenstijd aandient een ongenode gast, maar uit die inbreuk op de etiquette lijkt deze repper, als geen ander behept in zelfspot, me net plezier te puren.

In de recentste aflevering deed de geboren Aalstenaar Van Boxstael Mechelen aan. Achter de eerste voordeur trof hij Myriam. ‘Nu verschiet ik!’ kreette die toen ze haar ongenode gast, die niettemin verwacht werd, in ogenschouw nam. ‘Is het een aangename verschieting?’ vroeg Bockie. Op VTM 2 kan al eens iets meer.

Myriam bleek, naast auteur van een uiensoep, ook bellemadam van Mechelen te zijn. In die hoedanigheid doet ze de Mechelaar, wanneer moderne telecommunicatie tekortschiet, met luider stemme kond over deze of gene dijk die op breken staat, of brengt ze het laatste nieuws ten gehore betreffende de nieuwste buitenlandse troepenmacht die zich verzameld heeft voor de stadspoorten. Dat leidde natuurlijk vanzelf tot een demonstratie, en wel met een volume dat geenszins afgestemd leek op gebruik binnenskamers. ‘Denken mensen soms: daar is die zot weer met haar bel?’ vroeg Bockie na afloop. Het kwam me voor dat menigeen daarna zou kunnen uitpakken met een lichte hersenschudding, opgelopen na een hengst met een bel, maar niet Van Boxstael, van wie een onmiskenbare jovialiteit uitgaat. Mocht je op bevattelijkheid uit zijn, je zou ze als ‘volks’ kunnen samenvatten.

De taal van de straat spreekt hij ook, en op straat is het Nederlands als vanouds in verval: het Engels vindt er tegenwoordig makkelijker toegang, en dus ook in de parler-vrai van Bockie de Repper. Dat viel te merken toen hij tijdens de lunch een register deelde met een plussizemodel. Ik leerde dat plussizemodellen mét een zandloperfiguur nog altijd sneller aan de bak komen dan plussizemodellen zonder. In hetzelfde register bezongen beide tafelgenoten ook nog de deugden van therapie: ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ is liever verkapt humaninterestprogramma op kousenvoeten dan betrouwbare culinaire handleiding, meen ik.

In die geest liep Van Boxstael ook aan bij Rozeke, waardin van een authentiek bruin café. Behendig lulde hij zich een weg tot in de achterkeuken, maar daar aangekomen leek hij plots te twijfelen aan de eigen bedoelingen. ‘Vind je het erg dat ik stoor?’ brak Van Boxstael schroomvallig de tastbare stilte tussen twee happen. ‘Het is niet plezant, maar kom,’ aldus Rozeke, waarop haar drieste disgenoot verrassend voorstelde om aan de toog te wachten tot ze uitgegeten was: empathie die niet vooraf ingebakken zat in het programmaconcept, en dus uitzonderlijk.

‘Dat eet dan gelukkig zijn’ oogde vaak rommelig, chaotisch zelfs, en was met spoed aan een betere woordspeling toe, maar ik kon niet anders dan er tot op zekere hoogte sympathie voor voelen.