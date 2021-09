Boekhouder wordt superheld: ‘Alles voor de meisjes’

Marvel heeft er een nieuwe held bij: Shang-Chi, de rebelse zoon van een Chinese heerser, gespeeld door de Chinees-Canadese Simu Liu (32). Het succes van ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ is zelfs zo groot dat concurrent Sony zíjn superheldenfilm ‘Venom’ twee weken heeft vervroegd.

– Je bent de eerste Aziatische superheld in het Marvel Cinematic Universe, proficiat!

SIMU LIU «Bedankt. Ik was als kind beschaamd over mijn afkomst. Aziatische personages op tv waren gewoonlijk stereotiep en bedacht door witte mensen, waardoor andere kinderen me als een karikatuur behandelden. Ik hoop dat de nieuwe generatie trots kan zijn als ze ‘Shang-Chi’ heeft gezien. En dat we op een dag niet meer denken dat Aziaten zich alleen dankzij kungfu kunnen onderscheiden.»

– In 2014 stuurde je een tweet naar Marvel: ‘Toffe films, wat denken jullie van een Aziatisch-Amerikaanse held?’

LIU (lacht) «Ik had toen geen vermoeden dat ík die zou spelen. In 2014 verdiende ik mijn boterham als model voor stockfoto’s – mijn populairste rol: boekhouder! In 2018 probeerde ik het via Twitter: ‘Zullen we het eens over Shang-Chi hebben, Marvel?’ Die tweets hebben niets uitgehaald. Ze hebben me gecast nadat ik tijdens de auditie scènes uit ‘Good Will Hunting’ had nagespeeld.»

– Hoe voelde het om de eerste keer je superheldenkostuum aan te trekken?

LIU «Magisch. Ik waande me oppermachtig en dacht: dit doe ik nooit meer uit! Vijf vechtscènes in de blakende zon later dacht ik er wel anders over. Daar kwam nog de geheimzinnigheid bij. Disney was zo bezorgd dat er foto’s van het kostuum zouden uitlekken, dat ik steeds vermomd in een golfkarretje werd rondgereden. Overdreven, vond ik, tot de beveiliging enkele fans met camera’s in de bosjes vond.»

– Je vechtkunsten zijn straf. Waar heb je die geleerd?

LIU «Ik was 14 en had geen greintje zelfvertrouwen, waarop ik dacht: als ik kan breakdancen en misschien zelfs een achterwaartse salto kan maken, zal ik wel een meisje durven aan te spreken. Niet dus. De turn- en danslessen die ik toen volgde, hebben me wel voorbereid op fysieke rollen. Ik was de stuntman in talloze shows, zoals ‘Designated Survivor’. Maar ik had nog véél training nodig om de choreografieën in ‘Shang-Chi’ aan te kunnen.»

– Mogen we je, op basis van enkele cameo’s op het einde van ‘Shang-Chi’, in andere Marvel-films verwachten?

LIU (voorzichtig) «Ik weet nergens van. Ze mogen me wel altijd bellen, want ik zou maar al te graag terugkeren. Wist je dat Shang-Chi Spider-Man vechtles geeft in de strips? Het is maar een idee, hè.»

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ loopt nu in de bioscoop.