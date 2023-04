‘Boom! Boom!: The World vs. Boris Becker’ toont dat de wereld een pak saaier zou zijn zonder de gevallen tennisheld

1985: middels een snelle, harde, onverdedigbare en levensveranderende mep tegen de bal kroont de amper 17-jarige Boris Becker zichzelf, als allereerste Duitser in de geschiedenis, tot kampioen van het tennistoernooi van Wimbledon. 2022: met een luide dreun slaan achter de 53-jarige Becker de tralies toe van Wandsworth Prison, dezelfde naargeestige bajes die door Stanley Kubrick in 1971 werd gebruikt in diens meesterwerk ‘A Clockwork Orange’.

Van Wimbledon-winnaar tot bajesklant: hoe is het in godsnaam zover kunnen komen? De fantastische opgang en de spectaculaire tenondergang van Boris Becker vormt nu het onderwerp van een op Apple TV verschenen documentaire die, heel passend, in twee aparte films werd gesplitst: ‘Triomf’ en ‘Rampspoed’. En onze gok is dat zelfs diegenen onder u die het onderscheid niet kunnen maken tussen een ace, een smash en een backhand, zich met veel genoegen in Beckers strapatsen zullen wentelen.

Het leven en de carrière van Boom Boom Becker staan dan ook bol van de personages, de voorvallen, de twists en de plotwendingen die nu eens recht uit een verslavende soapserie en dan weer uit een onvervalste klucht lijken te komen.

Lees ook: De dubbele fout van Boris Becker: ‘In de cel was ik gewoon nummer A2923EV’ Boris Becker, het verhaal van een onverbeterlijke schelm:‘Hij parkeerde zijn geleende Maserati doodleuk waar het hem uitkwam, want de boetes kwamen toch niet bij hem terecht’

Om te beginnen is er Boris himself, een enorm fascinerende figuur die niet alleen over een magnetische uitstraling maar, zij het geheel onbedoeld, ook over een zeker komisch potentieel lijkt te beschikken. Wij hadden het alvast lastig om een grijnslachje te onderdrukken wanneer Becker, gezeten op de interviewstoel tegenover documentairemaker Alex Gibney, druk gesticulerend lucht geeft aan zijn emoties: ‘Over twee dagen wordt de strafmaat bepaald. Het is pittig.’ En neen, wij hadden daarbij níet het gevoel dat wij ons schuldig maakten aan leedvermaak: veeleer dan zijn (al dan niet geveinsde) sentimenten, zijn het Beckers overdreven weidse armgebaren en theatrale geblaas en gepuf die lichtelijk op de lachspieren werken.

Ook de excentrieke figuren uit Beckers entourage vormen een bron van kijkplezier: zijn oud-manager Ion Tiriac bijvoorbeeld, een snuiter die, met zijn Transsylvanische pornosnor, zijn moddervette Oost-Europese accent en met dat op de harige borstkas bengelende halskettinkje, zó uit een uitzinnige gangsterfilm van Emir Kusturica komt gestapt. U krijgt uit de monden van diverse ex-collega’s, als daar zijn Björn Borg, Mats Wilander en de onnavolgbare John McEnroe, ook talloze hilarische anekdotes te horen: vooral McEnroes rijkelijk met archiefbeelden geïllustreerde verhaal over Beckers irritante nephoestje deed ons als een tennisbal over de vloer rollen van het lachen.

Regisseur Alex Gibney van zijn kant laat zich geregeld kennen als een droogkomische schelm, bijvoorbeeld wanneer hij een uit de jaren 80 daterend televisiefragment inlast waarin ene professor Fritz Stemme in alle ernst declameert dat Becker de eerste Duitser is sinds Adolf Hitler die weer internationale successen boekt. Maar let op: wanneer Gibney opmerkt dat Becker het tijdens wedstrijden vaak tot een vijfsetter of tot een tiebreak liet komen, en wanneer de documentairemaker vervolgens een erg slimme vergelijking trekt tussen Becker en de boeienkoning Harry Houdini, bewijst Gibney dat hij een haarscherpe inkijk heeft in de mindset van de topsporter.

Een geinige close-up van een schuimend bierglas luidt het segment in waar we allemaal - ja, geef het maar toe - het meest op zitten te wachten: het vluggertje in de bezemkast in restaurant Nobu, toen Becker met verve bewees dat hij niet alleen op het tennisterrein over een feilloos balgevoel beschikte. ‘Voor ik op restaurant trok, zei mijn moeder nog: ‘Boris, doe nou niks doms’', zo blikt Becker terug op zijn keespartijtje met Angela Ermakova in de bezemkast - en heeft u in een flits dat onbetaalbare glimlachje op zijn smoel gezien?

Beckers veelbesproken neergang krijgt evenwel pas écht een hoog slapstick-gehalte wanneer Gibney nog eens oprakelt hoe Becker zogezegd aan de slag ging als cultureel attaché van de Centraal-Afrikaanse Republiek, en hoe hij - ten einde aan vervolging door het gerecht te ontsnappen - met een vervalst paspoort aasde op een zitje in de VN-Veiligheidsraad in New York: ineens zien we Becker als een gerateerd personage uit een slechte roman van John le Carré.

Op het eind, wanneer Gibney aan de veroordeelde Becker vraagt wat het nu allemaal met hem doet, komen ze dan toch: de tranen. De tranen van een man die, misschien wel voor het eerst sinds die winnende service op Wimbledon in 1985, beseft dat hij dan toch niet onoverwinnelijk is. Het klinkt misschien raar, maar Becker doet ons soms denken aan de halfgod Loki uit het Marvel Cinematic Universe: een onverbeterlijke schavuit, en toch zijn we dol op hem.

Boris Becker lijkt ons geen slecht mens, maar eerder een kind dat, zoals Ion Tiriac zo mooi zegt, het niet kan laten om zijn hand boven de vlam te bewegen. Als deze schitterende documentaire één ding aantoont, dan wel dat de wereld een stuk saaier zou zijn zónder hem. Om McEnroe maar eens te citeren: ‘Boris, we love you, man!’