‘Boomer’ op Streamz: we verwachten toch meer van humor. Bijvoorbeeld dat het om te lachen is

In ‘Boomer’ speelt de al niet weinig omvangrijke Jan van Looveren een uitvergroting van zichzelf. Daarbij blijft hij niettemin geheel binnen de lijntjes, ofschoon je daar evengoed lak aan kunt hebben als je dan toch een vormvariant van jezelf speelt, en vooral: alsof ‘Het geslacht De Pauw’ nooit bestaan heeft, of op zijn minst in de vergetelheid is geraakt bij het bredere publiek. Aan ‘Geub’ kun je ook maar beter niet verknocht zijn. Als een dergelijk falen van het langetermijngeheugen een vereiste is om zonder bijgedachten in te kunnen tekenen op de situatiehumor van ‘Boomer’, dan maak ik alvast geen deel uit van het doelpubliek. Het gebeurt wel vaker.

Ik neem aan dat Van Looveren, of zij die in zijn naam en de luwte een fictiereeks rond zijn persoon hebben uitgedacht, weleens akte hebben genomen van hoe Larry David in het heelhuids ongenaakbare ‘Curb Your Enthusiasm’ het eigen ik uitriep tot een toeristische bestemming voor zenuwpatienten op vrije voeten. Of anders hebben ze misschien ‘Auwch_’ gezien, een derivaat van dichter bij huis waar al betrekkelijk minder mee te hikken viel. In dat geval zet ‘Boomer’ de trend verder, want vijf afleveringen ver heb ik nog niet gelachen. Ik vermoed om dezelfde reden dat ik ook niet onbedaarlijk in stuipen verval bij ‘Loslopend wild’, of als lul-de-behanger in ironisch applaus uitbreek als iemand op restaurant een bord door z’n fikken laat glippen: ik verwacht meer van humor. Dat ze om te lachen is bijvoorbeeld. Met die houding maak je je het vandaag de dag onnodig moeilijk als kijker van VRT1, besef ik, waar deze reeks binnenkort ook te zien is.

Lees ook: Pippa Van Looveren: ‘Als een jongen nog maar naar me kijkt, denkt papa al aan slechte bedoelingen’

De wrijving tussen Van Looveren en de gestaag omwentelende wereld rondom hem, een wegwerpmaatschappij waar alleen de moppen worden gerecycleerd, geeft aanleiding tot de meeste verhaallijnen in ‘Boomer’. Volgens bepaalde ingewijden kom ook ik al in zekere mate in aanmerking als betreurenswaardig anachronisme, maar dat kon niet verhelpen dat ik me al bij al vaker ergerde aan het personage dat Van Looveren meent te veruitwendigen, dan dat ik me ermee verwant voelde. Uitvergroot is hij een archetypisch alfamannetje; een vooral tussen beide oren bedreigde diersoort wiens noodkreet bepaalde toehoorders eerder toeklinkt als sikkeneuren. Daar schuilt humor in, denk ik, alleen heb ik altijd net ander dingen aan mijn hoofd. Zoals de vraag of ik nog wel naar een typetje zit te kijken, al dan niet uitvergroot, want opvallend genoeg laat ‘Boomer’ uitgerekend op zulke momenten weer na om een grap te verzinnen. Daar is het goed in.

Was ik aan het lachen, het was me vergaan. Na het slot van aflevering vijf, waarin Van Looveren zonder klare aanleiding een jonge kankerpatiënt gaat bezoeken in het ziekenhuis, een klaarblijkelijk fanverzoek, werd evenwel ineens van me verwacht dat ik het hic et nunc op een empatisch schreien zou zetten. Dat was te veel gevraagd, eerlijk gezegd, en nadat ik me eerst een poos lang had afgevraagd wat voor jongmens eigenlijk op z’n sterfbed om bezoek vraagt van Jan van Looveren, moest ik vaststellen dat ik geen idee had wat voor fictieserie precies werd beoogd met ‘Boomer’. Om onverdroten humoristisch te zijn was het niet grappig genoeg, en om het ernstig te kunnen nemen, daartoe ontbrak het deze reeks aan noemenswaardige inzichten, evenals de autoriteit en het tact om die aannemelijk te maken bij een publiek met toegang tot beter. Of op zijn minst: een herinnering aan beter.