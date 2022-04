Boomverzorger Bert bolt het af: ‘Een kookprogramma zie ik wel zitten, ik heb zelfs al een titel’

Op Pasen vieren we een herrijzenis, is het niet die van Jezus, dan wel die van de mol. Die laatste koos weliswaar een andere gedaante voor zijn wedergeboorte, het lichaam van Philippe wou niet meer mee. Hoe hij zich nu vermomd heeft, weten we nog niet, maar we zijn wel zeker dat het niet in de persoon van Bert is. Ah neen, want de boomverzorger werd in de eerste aflevering van seizoen tienenhalf, in de eerste normale eliminatie in lange tijd, genadeloos het spel uitgeknikkerd.

BERT «Ik werd meteen overvallen door een mengeling van opluchting en spijt. Opluchting omdat ik het speuren éindelijk kon loslaten en spijt omdat ik tegelijkertijd ook plots uit een groep werd gekegeld waar ik nog leuke en intense momenten mee wilde beleven. Ik had natuurlijk wel de troost dat ik niet alleen op het vliegtuig moest stappen, ons bezoek was nog op het eiland.»

HUMO Zeker dit turbulente jaar moet die visite van het thuisfront als een opluchting zijn gekomen.

BERT «Absoluut. Alleen jammer dat het allemaal zo snel ging en we niet echt de tijd hadden om even met ons tweetjes te gaan zwemmen tussen de mooie golven of wandelen in de prachtige bergen.

»Het was ook heel grappig en schattig om te zien hoe elke kandidaat aan de nieuwkomers uitlegde hoe ze moesten omgaan met de camera’s, de crew en al het lange wachten. Alsof we allemaal beroemdheden waren die al jarenlang in de spotlights stonden.»

HUMO Je maakte onderdeel uit van de grootste onthulling uit de geschiedenis van het programma: de exit van Philippe.

BERT «We konden allemaal onze oren niet geloven. Je weet als kandidaat dat je hier alles kan verwachten, maar dit was toch serieus schrikken.

»Voor mij is compassie en begrip altijd belangrijker dan eender wat, ik heb hem gesteund los van het feit of hij nu mol of kandidaat was. Een mol is ook maar een mens, althans in dit programma toch (lacht). Als iemand het moeilijk heeft, dan wíl ik helpen. Een hand op een schouder kan al heel veel doen. En ik vind dat de programmamakers hierin een mooi beeld hebben gebracht van een mens die stoot op zijn eigen grenzen en die grenzen durft en mág aangeven. Dat is een signaal dat ik zelf heel belangrijk vind.»

HUMO Hij versprak zich ‘s nachts bij jou. Was je er honderd procent zeker van dat hij de mol was?

BERT «Helemaal niet. Philippe heeft nooit letterlijk gezegd: ‘ik bén de mol’, laat dat duidelijk zijn. Iemand kan ook van alles zeggen in zijn slaap en er gebeuren best veel verdachte zaken in dit spel (lacht). Er verschenen ook andere personen op mijn radar, dus het leek mij geen goed plan om alles meteen op één persoon te zetten. Tunnelvisie is een eng beestje.»

HUMO Voor de mollenjagers hoorde je bij de verdachtste kandidaten.

BERT «Zelfs mijn kinderen verdachten me! Het was zalig om alle theorieën en reacties te lezen. Met de volledig van de pot gerukte getallentheorie van William Boeva heb ik hartelijk gelachen en ik heb over mezelf bijgeleerd dat ik toch rode m&m’s lust en dat ik geen diepe duiker ben, hoewel ik dat laatste eigenlijk al wist (lacht).

»Maar het belangrijkste dat ik in heel het programma heb geleerd is toch wat gofio is. Dat zal ik vanaf nu dan ook integreren in al mijn gerechten (lacht). Trouwens, bij Njam mogen ze Sven en mij altijd bellen voor een kookprogramma. We hebben zelfs al een titel: ‘Patat!’. »

HUMO Van saaie momenten is geen sprake op de mol-reis?

BERT «Zeker niet. Ik heb zo veel mooie momenten meegemaakt. De drag-show was ongelofelijk om te mogen doen en in de fietsopdracht heb ik mezelf werkelijk overtroffen. Ik had zelfs nog genoeg in de benen om zonder elektriciteit helemaal naar de top te kunnen trappen. Als Yens er bij was, zou ik naar hem knipogen nu (lacht).»

HUMO Je lag duidelijk goed in de groep. Heb je vrienden voor het leven gemaakt?

BERT «Ik heb wel dat gevoel, maar wij mogen nog geen contact hebben, dus het voelt ook een beetje vreemd. Ik kijk er alvast naar uit om mijn schatjes terug te zien! Er zal ongetwijfeld veel geknuffeld worden.»

HUMO Je hebt Philippe nog niet kunnen spreken dan, wat zou je hem graag zeggen?

BERT «Hey schoonheid! Ik vind het mooi dat jij zo dicht bij jezelf bent gebleven en ik weet dat je de kracht hebt om in te zien dat je niet gefaald hebt. Door het aangeven van jóuw grenzen en door de openheid van de programmamakers geef je een belangrijk boodschap aan iedereen die het wel eens moeilijk heeft, dat ze niet alleen zijn in periodes van moeilijkheid, isolatie, vermoeidheid, stress, en dat het oké is om dit aan te geven. Veel liefs!»

