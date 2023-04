Boris Van Severen was Hippo in ‘The Masked Singer’: ‘Ik kan de mannen niet van mijn lijf houden’

Hoe meer het einde van ‘The Masked Singer’ ­nadert, zou je zeggen, hoe kleiner de verrassing wordt. Maar over de ware identiteit van Hippo bleef zelfs de fanatiekste Facebook-detective na elf weken in het duister tasten. Boris Van Severen was dan ook dé surprise van dit seizoen.

HUMO ‘Eén megagrote A-lister is nog door niemand gegokt,’ oreerde Bart Cannaerts enkele weken geleden. En kijk!

BORIS VAN SEVEREN «Ik hoopte nog zó dat hij het niet over mij had (lacht). Tijdens het speuren neigden Bart ­Cannaerts en co. ook naar de internationale piste: ‘Misschien is het Yungblud wel! Of nee: Ed Sheeran!’ Ik was zenuwachtig: wat zullen ze zeggen wanneer het máár Boris Van Severen is die uit dat pak springt?»

HUMO Ons stelde het alleen een beetje teleur dat je eega Frances Lefebure er niet mee uit sprong.

VAN SEVEREN «Elk jaar worden Frances en ik allebei gevraagd, maar haar hebben ze nog niet kunnen overtuigen. Grappig genoeg is haar naam ook dit seizoen vaker gevallen dan de mijne: verschillende keren werd ze door een radiostation opgebeld voor een interviewtje over Foxy Lady, terwijl ik ernaast zat te grinniken. Zelfs mijn kinderen hadden niets door.»

HUMO Misschien omdat je een zelfverklaard ijdel man bent? Niemand verwachtte jou in een nijlpaard met een tutu.

VAN SEVEREN «Net daarom dacht ik: als ik dan toch meedoe, dan het liefst in het gekste pak dat ze kunnen bedenken.

»Nee, Hippo was een heerlijk personage. Maar zoals menige deelnemer al verklaarde: warm, hè. Het was verdomme hard labeur. Een paar keer ben ik écht neergezegen, gelukkig altijd backstage. Daardoor lag ik telkens wél weer in de enige juiste houding om dat pak te kunnen aan- of uittrekken (lacht). Met de hulp van drie sterke helpers, natuurlijk.»

HUMO Mannen willen je wel vaker de kleren van het lijf trekken, vertelde je eens.

VAN SEVEREN «Ik krijg inderdaad meer DM’s met oneerbare voorstellen van mannen dan Frances. Erg vind ik dat niet, maar vraag me niet hoe het komt.»

HUMO Misschien zitten de soepele balletpasjes van Hippo er voor iets tussen?

VAN SEVEREN «Ik moet je helaas teleurstellen: in het echt ben ik niet zo’n danser, ik doe gewoon graag alsof. Die pasjes zaten stevig in mijn geheugen gegrift. Even geleden etaleerde ik op een feestje onbewust een pas de bourrée. Waarna ik toch maar gauw de veiligheid van de bar heb opgezocht (lacht).»

HUMO Is het dan je engelenstem?

VAN SEVEREN «Ook dat zou me verbazen. Ik zie mezelf in de verste verte niet als een zanger, ik ben eerder een verteller.

»Hoewel, de beste zangers kunnen vaak niet zingen, hè. Luister maar eens naar Tom Waits of Lou Reed. Technisch zijn dat geen grote talenten, maar die eerlijkheid in hun stem: dat kun je niet aanleren. En het omgekeerde geldt ook. Daarnet hoorde ik nog ‘Life’, de hit van de Britse zangeres Des’ree uit 1998. Perfect gezongen, hoor, maar langer dan 10 seconden kan ik zo’n lied niet ondergaan.»

HUMO Jouw songkeuze als Hippo was van een ander niveau: ‘It’s About Damn Time’ van Lizzo, ‘Let’s Go Crazy’ van Prince, ‘Tainted Love’ in de versie van Marilyn Manson, ‘Sorry Seems to Be the Hardest Word’ van Elton John...

VAN SEVEREN «En dat was dan nog een afgezwakte selectie! Ik heb een nogal uitgesproken muzieksmaak, die allesbehalve overlapt met de programmatie van populaire radiostations. Toen ik Stone Temple Pilots suggereerde aan de makers, of Neil Young, zeiden ze: ‘Leuk idee, Boris. Gaan we niet doen.’ (lacht)

»Ik kan alleen maar hopen dat er ooit een Canvas-­versie van ‘The Masked Singer’ komt, zodat ik mijn obscure voorkeuren ongebreideld kan botvieren.»

HUMO De oren van Frederik Delaplace zijn al aan het flapperen!