Bouman is back: Netflix deelt eerste teaser van ‘Ferry: de serie’

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Goed nieuws val wie maar niet genoeg kan krijgen van de Ferry: de drugsbaron, gespeeld door Frank Lammers, keert op 3 november terug naar Netflix in ‘Ferry: de serie’. Ferry Bouman is een personage uit de reeks ‘Undercover’, waar Lammers tegenover Tom Waes’ personage, undercoveragent Bob Lemmens, stond. Bouman belandde in het eerste seizoen achter de tralies en had in het tweede seizoen van de reeks maar weinig te doen, wat in het verkeerde keelgat schoot bij fans. De drugsdealer kreeg daarna een eerste spin-off en prequel op Netflix, de film ‘Ferry’, en nu dus ook een serie, waarvan we nu eindelijk een eerste teaser krijgen.

Uiteraard herneemt Frank Lammers zijn rol, maar ook Elise Schaap keert terug als liefje Danielle. De serie zal acht afleveringen tellen: we krijgen te zien hoe Ferry Bouman als beginnende xtc-producent voet aan grond probeert te krijgen in de Brabantse onderwereld. Slecht geheugen? Bekijk hier de recap. Tot in november, Ferry!