Bovennatuurlijke krachten en slechte series boven: deze tien titels worden nu massaal bekeken op Netflix

Het gaat snel dezer dagen op Netflix: ‘Peaky Blinders’ moet na één week aan de leiding alweer genoegen nemen met een derde plaats.

Bovenaan wordt het Britse misdaaddrama afgelost door het nieuwe seizoen van superheldenreeks ‘The Umbrella Academy’, dat woensdag verscheen en een dag later op nummer één binnenkwam. Ook ‘Stranger Things’ is opnieuw over ‘Peaky Blinders’ gewipt en houdt de tweede plek warm in afwachting van de release van de laatste twee afleveringen van het vierde seizoen volgende week.

Slechts twee nieuwe titels in vergelijking met vorige vrijdag: ‘Spiderhead’, een sciencefictionfilm van Joseph Kosinski, de regisseur van ‘Top Gun: Maverick’, over een gevangenis waar wetenschappers experimenteren met chemische middelen, en ‘You Don’t Know Me’, een vierdelige Britse miniserie waarin een jongeman terecht staat voor moord en in een uitgebreid slotpleidooi zijn onschuld probeert te bewijzen.

De Netflix-top 10 van vrijdag 24 juni

1 The Umbrella Academy - seizoen 3 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Stranger Things - seizoen 4, deel 1 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

3 Peaky Blinders - seizoen 6 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 Nouvelle Ecole

5 Spiderhead

6 First Kill

7 You Don’t Know Me (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

8 Intimidad (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

9 Hustle (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 Keep Sweet: Pray and Obey (lees hier onze ★★★★☆-recensie)