Bowlen en blowen, Will Smith op z’n Belgisch en een weemoedig meesterwerk: deze films mag u niet missen op televisie

BAD BOYS FOR LIFE ★★★☆☆

VTM, ZATERDAG 21 MEI, 20.35

ACTIE In de grote VRT-peiling over ‘wanneer migranten volgens u écht Vlaming zijn’ was ‘wanneer ze een grote Amerikaanse blockbuster draaien’ geen keuzemogelijkheid. Nochtans deden Adil & Bilall (de achternamen zijn al lang overbodig) het wel met dit derde deel van de ‘Bad Boys’-franchise, waarin ze de teugels overnamen van Michael Bay. Maar liefst zeventien jaar na deel twee komen Will Smith en Martin Lawrence – intussen allebei ‘too old for this shit’ – opnieuw samen, om een Mexicaans drugkartel te bestrijden. De verhaallijn is weinig verrassend en je voelt dat producent Jerry Bruckheimer zijn regisserende duo geen carte blanche heeft gegeven, maar Adil en Bilall houden hun actie wel overzichtelijker dan Bay – de achtervolging met auto’s en een helikopter is een toppertje! – en laten ook de misogynie van hun voorganger achterwege. Dat zorgt voor een vlot verteerbare rit op de rollercoaster. (dvd)

THE BIG LEBOWSKI ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 20 MEI, 20.35

KOMEDIE Cultklassieker van de gebroeders Coen, met Jeff Bridges in de rol van zijn leven als The Dude, een relikwie uit de jaren 60 wiens leven bestaat uit bowlen en blowen. Heerlijk absurdistische komedie vol memorabele personages (Peter Stormare als nihilist!) en dialogen. But that’s just, like, our opinion, man.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 20 MEI, 21.20

DRAMA Een jonge vrouw die tegen haar zin op trouwen staat, wordt langzaam maar zeker verliefd op de schilderes die haar portret maakt. Smachtende blikken en duizenden onuitgesproken emoties: dat zijn de ingrediënten van Céline Sciamma’s verrukkelijk weemoedige romantisch drama.

SUMMERLAND ★★★☆☆

ÉÉN, ZATERDAG 21 MEI, 21.20

DRAMA Sentimenteel historisch drama met Gemma Arterton als teruggetrokken schrijfster die tijdens de Tweede Wereldoorlog een jongen uit het door bommen geteisterde Londen opvangt. Dat roept herinneringen op aan haar grote liefde in de jaren 20. Een beetje oubollig, maar wel goed geacteerd en best charmant.

THE OTHER SIDE OF HOPE ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 21 MEI, 22.20

DRAMA De Finse minimalist Aki Kaurismäki won een prijs voor beste regisseur in Berlijn voor deze bevreemdende tragikomedie over een Syrische vluchteling die aan de slag gaat in het restaurant van een pas gescheiden gokker. Fans van Kaurismäki weten wat te verwachten: onderkoelde humor en een humane boodschap.

MONEY MONSTER ★★★½☆

VTM 2, ZATERDAG 21 MEI, 22.50

THRILLER George Clooney amuseert zich rot als aalgladde eikel die beurstips geeft op tv, maar tijdens een live-uitzending gegijzeld wordt door een schlemiel die al zijn geld heeft verloren door een slecht advies. Thriller die zich grotendeels afspeelt op één locatie, vakkundig geregisseerd door Jodie Foster.

TOP GUN ★★★☆☆

VTM, ZATERDAG 21 MEI, 22.55

ACTIE Voordat u naar de cinema trekt om de sequel te bekijken, kunt u de eightiesclassic nog eens tot u nemen. Een onvervalste ode aan het Amerikaanse leger – the best of the best! – met een openlijke fetisj voor zware machinerie en afgetrainde mannenlichamen. Het Reagan-tijdperk vervat in één film.

TOTAL RECALL ★★★½☆

VTM 4, MAANDAG 23 MEI, 20.35

ACTIE Verfilming van een kortverhaal van Philip K. Dick door Paul Verhoeven. Arnold Schwarzenegger speelt een bouwvakker die erachter komt dat hij eigenlijk een geheim agent is met een missie om Mars te bevrijden. Of misschien is hij gewoon schizofreen. Heerlijk vermakelijke sf-actie waarin het bloed van de muren spat.

MANCHESTER BY THE SEA ★★★★☆

VTM 4, DINSDAG 24 MEI, 12.40

DRAMA Ondanks een broeiend #MeToo-schandaal won Casey Affleck een Oscar voor zijn hoofdrol als eenzame klusjesman die na de dood van zijn broer plots als voogd moet optreden voor diens zoontje. Onverwerkt trauma hangt als een onweerswolk boven de personages. Intens, deprimerend,schitterend geacteerd.

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 26 MEI, 20.35

SF Een ‘Star Wars’-avontuur dat zich afspeelt vlak vóór de gebeurtenissen in de allereerste film, ‘A New Hope’. De duistere, zelfs wanhopige toon is opvallend en best verfrissend, ook al zijn de problemen achter de schermen, met uitgebreide reshoots, wel merkbaar in het eindresultaat.

SPLIT ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 26 MEI, 23.00

THRILLER Na een resem flops maakte M. Night Shyamalan een comeback met deze amusante thriller, met James McAvoy als schizofreen met een stuk of twintig persoonlijkheden die enkele tienermeisjes ontvoert. Speelse hommage aan ‘Psycho’, die vooral profiteert van een uitzinnige prestatie van McAvoy.