Boycot het WK voetbal vanuit uw luie zetel met de beste én slechtste series die u nu kan streamen!

Verdrinkt u ook in het streamingaanbod van Netflix en co? Geen zorgen, Bij Humo ploeteren we ons door het volledige online aanbod, goed én slecht, zodat u het zelf niet hoeft te doen. Zo weet u meteen welke series uw kostbare tijd waard zijn.

Ja, mannen zijn teleurstellend, maar ‘The White Lotus’ bewijst opnieuw dat Mike White een uitzondering op die regel is.

‘The Bear’ speelt zich af in een broodjeszaak, maar smaakt als een gerecht uit een sterrenrestaurant.

Disney+

The Bear Beeld TMDb

Het knapste aan ‘Roomies’ is dat de serie nauwelijks aanvoelt alsof iemand ze geschreven heeft. Een zeldzame parel!

VRT MAX

Bij ‘From Scratch’ denk je al snel: ‘God nee, Netflix heeft een doorslagje van ‘Emily in Paris’ gemaakt in Italië’, maar gelukkig: het is béter.

Netflix

Bij momenten stapte ‘House of the Dragon’ zelfs voorzichtig uit de schaduw van ‘Game of Thrones’.

Streamz

House of the Dragon Beeld HBO Max

Na ‘Vatican Girl’, de spannende docureeks over de verdwenen 15-jarige Emanuela, wens je die hele katholieke kliek een ritje naar de hel

Netflix

Wat een mindfuck! ‘The Peripheral’ is een gloednieuwe science fiction-serie van de betere soort.

Prime Video

De chocomelk en het dekentje moet u zelf voorzien, maar ’Inside Man’ is de ideale basis voor een heerlijke herfstige bingenamiddag.

Netflix

Inside man Beeld Netflix/BBC

Het ergste vergrijp in de true crimereeks ‘Candy’ is de moordscène zelf, die bloederiger is dan eender wat er in ‘Dahmer’ te zien was

Disney+

Het meest schandaalrijke decennium van de Britse monarchie heeft het zwakste seizoen van ‘The Crown’ opgeleverd

Als u nieuwsgierig bent naar ‘The Watcher’, kunt u beter het artikel lezen waarop de Netflix-reeks is gebaseerd.

Netflix

De ‘horror’ in ‘The Midnight Club’ houdt je hoogstens wakker tot half tien, zonder gevaar op een nachtmerrie.

Netflix

2DEZIT Beeld Streamz

‘2DEZIT’ heeft inhoudelijk zo weinig om het lijf, dat de vele seksuele escapades enkel overkomen als een manier om de aandacht te trekken

Streamz

Na ‘Conversations with a Killer’ hopen we dat Jeffrey Dahmer voorgoed in de asbak van de geschiedenis verdwijnt.

Netflix

Conversations With A Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes Beeld Netflix

Nu het stof is gaan liggen: ‘The Rings of Power’ is de grootste ramp uit de recente tv-geschiedenis.

Amazon Prime