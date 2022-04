Brad Pitt als nazi-killer en casino-berover: dit mag u vandaag niet missen op televisie (zaterdag 23 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Inglourious Basterds’

Regisseur Quentin Tarantino geeft zijn ­eigen draai aan het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Zwartkomische, in bloed gedrenkte wraakfantasie, die vooral herinnerd zal worden als de doorbraakfilm van Christoph Waltz als welbespraakte maar volstrekt psychopatische SS-kolonel ­Landa. Met een openingscène zo huiveringwekkend dat zelfs de beste horrorfilmmaker het schaamrood op de wangen krijgt.

Om 20.25 op VTM 3

Lees ook De negen meest flitsende führers van het filmreich

‘Sir’

Hoofdpersonage en jonge weduwe Ratna trekt naar Mumbai om daar het huishouden te doen van de rijke Ashwin, wiens eigen ouders hem voortdurend aan zijn hoofd zeuren om te trouwen met iemand van zijn eigen stand. U ziet het al aankomen: de arme Ratna en rijke Ashwin krijgen gevoelens voor elkaar. Het verhaal ruikt naar de gemiddelde stationsroman, maar schrijver en regisseuse Rohena Gera geeft het een extra laag door het in de context van de Indiase klassenmaatschappij te plaatsen.

Om 23.25 op Canvas

‘Ocean’s Eleven’

Misdaadfilm die nog weinig introductie nodig heeft en waar de cast voor zichzelf spreekt. Met kleppers als George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García en Julia Roberts is het natuurlijk de vraag of de film, over een ambitieuze coup op drie casino’s, een goed plot heeft of gewoon goed geacteerd is – maar entertainend is hij wel.

Om 19.45 op Play 5

'Ocean's Eleven' Beeld RV

‘Funny Girl’

Dit filmdebuut van Barbra Streisand was één van de laatste grote Hollywoodmusicals voor het genre grotendeels opzijgeschoven werd in de jaren 70. Een prettige oubollige namiddagfilm, over het leven van Fanny Brice, een comédienne en zangeres in de vroege 20ste eeuw. Streisand trekt de hele film naar zich toe.

Om 15.05 op BBC 2

Barbra Streisand Beeld DOCUMENTATION

Meer kijktips? Check humo.be/gids