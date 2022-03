Brad Pitt over ‘World War Z’: ‘Eerlijk is eerlijk: de eerste versie was afgrijselijk’

De getroebleerde productie – van herhaalde scriptherwerkingen over problemen met de digitale effecten tot maandenlange reshoots – beloofde niet veel goeds voor ‘World War Z’. De verfilming van Max Brooks’ roman kostte uiteindelijk 200 miljoen dollar, maar of het ook ergens naar zou lijken, dat was de vraag.

Het bleef natuurlijk wel een film waarin Brad Pitt het opneemt tegen legioenen aanstormende zombies – dat we sowieso verkocht waren, willen we best toegeven.

BRAD PITT «Ik ben wel trots op het eindresultaat: ik denk niet dat iemand nog had verwacht dat we met een goeie film zouden komen aanzetten (lacht).

»Want eerlijk is eerlijk: de eerste versie was afgrijselijk. De ontknoping leek nergens naar, die hebben we helemaal opnieuw geschreven en gefilmd, from the ground up. Omdat we ons zo hard schaamden. En daarna… was het resultaat pretty damn good. We zijn erin geslaagd het concept van een genrefilm te nemen – zombieplaag overspoelt de wereld – en dat te gebruiken om enkele sociaal-politieke issues aan te kaarten. Wat gebeurt er wanneer de steunpilaren van onze maatschappij wegvallen? Maar dan op zo’n manier dat de mensen er ook echt naar willen kijken (lacht).»

- Komt er een tweede ‘World War Z’?

PITT «Daar wordt over gesproken, maar ik kan er momenteel niet veel over zeggen. Laat ons sowieso eerst even wachten tot we een definitief scenario hebben. (Fijntjes) Naar het schijnt is dat geen overbodige luxe.»



Bekijk de trailer van 'World War Z':

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk 17 november 2019 in Humo)