Brian Cox van ‘Succession’ naar de goot: ‘10 pond op de rekening’

In de tweedelige documentaire ‘Made of Money’ onderzoekt acteur Brian Cox (77) waarom de kloof tussen arm en rijk de voorbije decennia zo groot is geworden en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat hij die opdracht kreeg, heeft niet alleen te maken met het personage dat hij vier seizoenen lang gestalte heeft gegeven in ‘Succession’, de machtige miljonair Logan Roy. De Schot weet namelijk heel goed hoe het voelt om geen geld te hebben, aangezien hij zelf in bittere armoede is opgegroeid in het Dundee van de jaren 50.

BRIAN COX «Mijn vader is gestorven in 1954, toen ik 8 was. Op dat moment stond er precies 10 pond op zijn bankrekening. Geen kwaad woord over de man: hij heeft zijn hele leven hard gewerkt als kruidenier, maar hij had geen verstand van zakendoen. Hij wilde in de eerste plaats mensen helpen. Hij verkocht veel op krediet, goed wetende dat de kans klein was dat hij ooit zijn geld zou zien.

»Hij liet ons berooid achter en nadat mijn moeder, die als spinster werkte in een textielfabriek in Dundee, van de stress een zenuwinzinking had gekregen, hadden we helemáál niets meer. Dat heeft tot op vandaag een ongelofelijke impact op mij: het is de duivel in mijn leven.»

– Dan hoeft het niet te verwonderen dat u emotioneel wordt wanneer u voor ‘Made of Money’ naar Dundee gaat en er een voedselbank bezoekt.

COX «Ik hoop dat iedereen het niet droog houdt bij die beelden van een moeder die haar kinderen niet te eten kan geven, of van de blinde gepensioneerde die voedsel komt ophalen voor zijn buren. Ik heb in elk geval nachten niet kunnen slapen van dat bezoek.

»Het is choquerend om te zien hoe het leven in Dundee op sommige vlakken nog even ellendig is als toen ik er rondliep als kind. Ik vraag me zelfs af of het niet erger is geworden en arme kinderen het vandaag niet lastiger hebben dan vroeger. Ik moest mijn weg zoeken in de jaren 60, toen je nog enigszins kon opklimmen op de sociale ladder. Toen ik op mijn 16de naar Londen ging voor mijn eerste auditie, voelde ik me daar welkom. Ik had een beurs, al mijn onkosten waren gedekt, ik had geen zorgen. Wie nu in armoede opgroeit, krijgt minder kansen om eraan te ontsnappen.»

– ‘Ik ben niet Logan Roy,’ maakt u duidelijk in het begin van de docu. Maar heeft vier seizoenen een miljardair spelen uw kijk op armoede veranderd?

COX «Mijn bankrekening is niet te vergelijken met die van Logan (lacht). Maar als je één van de rijkste mannen ter wereld speelt, ga je wel nadenken over je eigen plaats in het systeem en over hoe je omgaat met wie het minder getroffen heeft.

»Ik heb voor deze documentaire enkele echte miljardairs opgezocht en het viel me op dat ze, net zoals Logan, zelden nadenken over het lot van arme mensen. Ze zien bedienden, schoonmakers en tuinmannen die iets voor hen doen, maar staan er geen moment bij stil hoe onrechtvaardig het is dat zij geld met hopen scheppen en anderen een hongerloon krijgen. Als ‘Made of Money’ sommigen wat bewuster kan maken van wat er verkeerd loopt, ben ik al tevreden.»

