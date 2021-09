‘Britney vs Spears’ op Netflix voegt niks toe aan de reeks portretten die over de superster gemaakt zijn

Britney Spears is de meest besproken vrouw op deze planeet. De (voormalige?) superster houdt de gemoederen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan bezig met haar privéleven. Eerst door schokkende paparazzibeelden, maar nu alweer drie jaar door de zaak rond haar conservatorship, de curatele waaronder ze is geplaatst door haar vader Jamie.

De New York Times maakte er eerder de documentaires ‘Framing Britney Spears’ (aardig, schokkend) en ‘Controlling Britney Spears’ (zeer straf, zeer schokkend) over. Daardoor is nu ook de serieuze journalistiek wakker – zelfs de BBC maakte dit jaar al een portret. En nu komt Netflix op de proppen met ‘Britney vs Spears’, een volgens de geijkte Netflix-stijl gemaakt product dat alles nog eens dunnetjes overdoet.

Dat had misschien goed uit kunnen pakken. Deze docu had de serieuze journalistiek hapklaar kunnen opdienen en had daarna een conclusie kunnen trekken uit de hele zaak. Dat is helaas niet het geval. ‘Britney vs Spears’ is overduidelijk een haastklus geweest. Deze herfst – sterker, zelfs vandaag – vallen er nieuwe besluiten in de zaak van Britney versus haar vader. Krijgt ze haar vrijheid terug? Netflix heeft deze film per se klaar willen hebben vóór die nieuwe mijlpalen, wat het geheel onevenwichtig maakt. En het begón al als iets anders dan het nu moet zijn: deze film is het product van Erin Lee Carr, een Britneyfan die een ‘insight in Britney’s art’ wilde maken, maar nadat Spears deze zomer zélf in de rechtbank sprak, heeft Netflix er iets anders van gemaakt.

Het vreemde is dat Britney zelf daarbij een beetje op de achtergrond is geraakt. Spears sprak rake taal dit jaar, op tal van momenten. Het zit bijna niet in deze film, die nog maar eens al het archief van stal haalt wat we al kennen. Britney in de shit, Britney in Vegas, Britney & Kevin, enzovoort.

Beeld Netflix

Dubieuzer wordt het als de figuren Adnan Ghalib en Sam Lutfi alle vrijheid krijgen om te spreken. Ghalib is een voormalige rioolrat van de pers, die al dan niet (de getuigen spreken elkaar tegen) Britneys lover werd. Lutfi speelde een rol in het management van Spears. Hij loopt hier te koop met allerlei contacten, terwijl officiële rechtbankverslagen onder ede stellen dat hij een ‘paria’ was. Waarom zij zoveel aan het woord mogen komen, is echt een raadsel. We kunnen niet toetsen wat ze zeggen en de verdenking dat ze hun straatje schoonvegen is groot. Misschien zitten ze in de film omdat ze simpelweg beschikbaar waren?

Twee andere getuigen zijn de journaliste Jenny Eliscu (Rolling Stone) en Felicia Colutta. Die laatste kent u uit de NYT-docu’s, ze is Britneys voormalige persoonlijk assistent. Net als in die andere portretten is zij ook nu weer de enige van wie ik durf te zeggen: zij heeft louter voor ogen wat het beste voor Britney is. Eliscu is net als filmmaakster Carr een moeilijker geval. Enerzijds zien we haar door bergen papier ritselen en allerlei vaagheden aanstippen in Britneys zaak (een speurneus!), anderzijds vertelt ze verlekkerd hoe ze Britney heeft proberen helpen. Bij een geheime afspraak zou ze een petitie van de buitenwereld op een toilet aan Britney hebben doorgespeeld. Het tekent een beetje de wanhoop in deze zaak, maar ook de hopeloze belangenverstrengeling van zowat iedereen.

‘Britney vs Spears’ voegt niks toe aan de journalistiek en doet ook weinig voor de zaak van Britney. Hij lijkt gemaakt om aandacht te trekken, en niks meer. Ik sluit af met dezelfde verzuchting die ik eerder bij ‘Framing Britney Spears’ plaatste: geef dat mens in godsnaam haar leven terug.