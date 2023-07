Britse krimi, een reis door de ruimte en de moeder van alle echtscheidingsfilms

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Kramer vs. Kramer’

Oscarwinnend drama met Dustin Hoffman als yuppie wiens vrouw (Meryl Streep) hem verlaat. Voor de eerste keer moet hij echt zorgen voor zijn 6-jarig zoontje. De opzet is sentimenteel, maar iedereen die ooit ruzie heeft gemaakt met zijn kind over wat de pot schaft, weet dat alles uit het leven gegrepen is.

Om 22.05 op Canvas

‘30 en nooit meer...’

Dertigers lijken steeds ongelukkiger te worden: er zijn lange wachtlijsten in de gezondheidszorg en de depressiecijfers swingen de pan uit. Tegelijkertijd wordt de lat om gelukkig te zijn erg hoog gelegd. Deze vijfdelige reeks onderzoekt wat het betekent om vandaag dertiger te zijn.

Om 21.05 op NPO 3

Sandra Bullock in 'Gravity' Beeld TMDB

‘Gravity’

Onze Man was behoorlijk lyrisch over deze technologisch verbluffende sf-film van Alfonso Cuarón: ‘Ongelooflijk hoe je de illusie krijgt dat je daar samen met die astronauten rondhangt, en dat zonder dat je ook maar één nano­seconde het gevoel hebt dat je naar digitale effecten zit te kijken.’

Om 23.40 op BBC 1

‘The Killing of a Journalist’

De brutale moord op de jonge onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde lokte in 2018 de grootste protesten in Slowakije uit sinds de val van het communisme. Het verhaal nam een onverwachte wending wanneer uitlekte dat het vermeende brein achter de moord een zakenman was die nauwe banden had met de regerende partij in het land.

Om 22.10 op NPO 2

Dorothy Atkinson en Vicky McClure in 'Without Sin' Beeld ITV

‘Without Sin’

Liefhebbers van Britse krimi’s als ‘Luther’ of ‘Broadchurch’ moeten bij Streamz zijn voor de vierdelige minireeks ‘Without Sin’. Vicky McClure, bekend van haar hoofdrol in ‘Line of Duty’, speelt een moeder die op eigen houtje de moord op haar tienerdochter probeert op te lossen.

Nu te zien op Streamz

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids