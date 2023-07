Britse versie van ‘Clan’ kan vier Emmy’s winnen, maar dan moeten ‘Succession’ en ‘The White Lotus’ wel worden geklopt

Woensdagavond werden de nominaties voor de 75ste editie van de Emmy Awards bekendgemaakt. ‘Succession’ (27 nominaties), ‘The Last of Us’ (24) en ‘The White Lotus’ (21) staan bovenaan de favorietenlijst staan. Tot daar geen verrassing, maar opvallender is dat er ook Belgisch succes in de lucht hangt: ‘Bad Sisters’, de internationale remake van de VTM-reeks ‘Clan’, maakt kans op vier beeldjes.

‘Bad Sisters’, te zien op AppleTV+, kan een Emmy winnen in de categorieën Outstanding Writing, Casting, Directing en Lead Actress, voor Sharon Horgan. Zij neemt het op tegen onder anderen Elizabeth Moss (‘The Handmaid’s Tale’) en Sarah Snook (‘Succession’). In de regie-categorie bestaat de concurrentie onder meer uit de seizoensfinale van ‘The White Lotus’ en drie (!) afleveringen van ‘Succession’. Beide reeksen strijden ook met ‘Bad Sisters’ om de Emmy voor Outstanding Writing for a Drama Series, net als ‘Andor', ‘Better Call Saul’ en ‘The Last of Us’

Voor wie origineel noch remake zag: ‘Clan’ en ‘Bad Sisters’ draaien rond vijf zussen, waarvan er vier samen proberen om de man van de vijfde uit de weg te ruimen. In de Belgische versie is dat Jean-Claude ‘De Kloot’ Delcorps (herinner u de heerlijke vertolking van Dirk Roofthooft), voor de rest van de wereld werd dat JP ‘The Prick’ Williams. Malin-Sarah Gozin, de Vlaamse die ‘Clan' bedacht, was ook nauw betrokken bij ‘Bad Sisters’.

Of ‘Bad Sisters’ ook een Emmy wint, weten we op 18 september.