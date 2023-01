Bro Coli in ‘The Masked Singer’: ‘Mensen zullen nog raar opkijken als mijn masker af gaat: ‘Zat jij niet in de gevangenis?’’

VTM onthult deze maand de ene na de andere deelnemer van het nieuwe seizoen ‘The Masked Singer’. Humo kon de opvallende Bro Coli strikken voor het exclusieve, allereerste interview, waarin hij al een aantal puike hints geeft. Lees snel mee!

HUMO Het is een intrigerend kostuum.

BRO COLI «Vind je? Een broccoli? Kijk als je dan toch al bent afgezakt naar het groentenrayon om inspiratie op te doen, waarom dan niet direct gewoon een aubergine gepakt. Die straalt tenminste nog een beetje seks uit.»

HUMO Ook geen slecht idee.

BRO COLI «Nog een lekkere woordspeling er bij, ‘Ober Gène’, strikje eromheen, en voila, we zijn er. Ik stuur de factuur wel op, VTM!»

HUMO Wat kun je ons vertellen over Bro Coli?

BRO COLI «Als je je ogen een beetje dichtknijpt zou je kunnen denken dat ik een boom ben.»

HUMO Het is nog waar ook.

BRO COLI «Ja, en als je je ogen nog wat verder dichtknijpt zie je helemaal niets meer. Niente. Nada. Een grote zwarte leegte. Kijk, en dan kom je ineens heel dicht bij de essentie van Bro Coli.»

HUMO Wat is het gekste dat Bro Coli ooit heeft gedaan?

BRO COLI «Laat ik zeggen dat die veroordeling niet voor niets was (lacht).»

HUMO Veroordeling?

BRO COLI «Mensen zullen nog raar opkijken als mijn masker af gaat: ‘Zeg, zat die niet in de gevangenis?’ Ja, inderdaad, maar ik kan u vertellen: ik zat liever in de gevangenis dan in dit pak.»

HUMO Je hebt achter de schermen al een blik kunnen werpen op de andere BV’s. Je mag natuurlijk niets vertellen, maar…

BRO COLI «Of ik een tipje van de sluier kan oplichten?»

HUMO Iets cryptisch?

BRO COLI «Goh ja, Soaperster is Bab Buelens, Groot Licht is Sammy Mahdi, Kosmos is Joost Vandecasteele en Champignon is Andy Peelman.»

HUMO Andy Peelman zit al in de jury.

BRO COLI «Hoe doet ie het toch allemaal die man? Het is echt on-ge-lo-fe-lijk.»