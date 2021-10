Bushcrafter Mike had liever tussen een roedel wolven gezeten, toen Saartje hem vroeg hoe ze haar ‘voorpaginaatje’ moest wassen

‘Wat gaat het bos met mij doen?’ vroeg Saartje Vandendriessche zich af bij de start van ‘Saar in het bos’, een uitspraak die zo rond Halloween een stuk onheilspellender klonk dan ze bedoelde. In de vijfdelige reeks wil de presentatrice zichzelf na ‘een periode vol uitdagingen’ terugvinden, door ‘de connectie te maken met de natuur’. Drie weken lang probeert ze te overleven ver weg van de bewoonde wereld, of althans in de buurt van La Roche in de Ardennen, waar een inwoner zo vriendelijk was om zijn prachtige uitgestrekte heuvellandschap met riviertje ter beschikking te stellen.

Toen Saartje in de eerste aflevering na een lange en op het einde hobbelige rit arriveerde – ‘We zijn in de brousse’, klonk het vanachter het stuur, wat me liet hopen dat de eigenaar geen tv heeft – werd ze opgewacht door Mike, die haar zou begeleiden. Mike is een bushcrafter, iemand die beseft dat de natuur, zelfs in de Ardennen, niet altijd even gastvrij is voor mensen die erin rondlopen. Hij weet bijvoorbeeld hoe gevaarlijk het is om zomaar dingen te plukken en in je mond te stoppen: toen Saartje op de eerste dag wilde laten zien hoeveel ze had opgestoken van haar cursus eetbare planten spotten in het wild en een blaadje vogelmuur naar binnen speelde, sprak Mike haar streng toe. Misschien had ze net een stukje kak van een vos opgegeten, inclusief een lintworm die de volgende tien à vijftien jaar vrolijk aan haar lever zou knabbelen, waarna ze mogelijks dood zou neervallen. ‘Hup, weg sfeer,’ zoals Frankie Loosveld ooit zei.

Bij de aankomst van Saartje scheen de zon nog over de heuvels, maar zodra de onderneming was begonnen, sloeg het weer om. De eerste nacht viel er felle regen op de tentjes waaronder beiden op een bed van mos en sparrentakken lagen te slapen, op dag drie veranderde die in sneeuw. Om de barre omstandigheden het hoofd te bieden konden ze, aldus Mike, weinig meer doen dan ‘blijven liggen en energie sparen’. Dat is ongetwijfeld een uitstekend advies als je wilt overleven in een bos, alleen helpt het niet echt om een boeiend programma te maken. Een groot deel van de aflevering bestond uit beelden van Saartje en Mike die schuilden voor de regen, houtkrullen sneden om het kampvuur brandend te houden of zich afvroegen wie er nu precies waar had geürineerd – iets wat je toch beter meteen kunt uitklaren als je je tent opslaat. Tegen dag drie liet Saartje weten dat de ‘vleeslap’ op haar buik helemaal was weggesmolten en moest Mike het noodrantsoen aanspreken om eens iets anders te kunnen eten dan soep van al dan niet beplaste brandnetels.

Saartje Vandendriessche Beeld VRT

Pas tegen het einde begon ‘Saar in het bos’ wat kleur te krijgen. Eerst vroeg Saartje, bezorgd om haar persoonlijke hygiëne, haar metgezel tips om haar ‘voorpaginaatje te kunnen wassen’ en zag je in de blik van Mike dat hij zich op dat moment beter op zijn gemak had gevoeld tussen een roedel hongerige wolven. Daarna kreeg de presentatrice een eerste opdracht waarmee ze één van de persoonlijke items die ze bij de start aan de bushcrafter had moeten afgeven, terug kon verdienen. Mike ging weg – richting een B&B in de buurt, valt te hopen – en liet haar alleen achter met de boodschap dat hij bij zijn terugkomst de volgende ochtend een vuurtje wilde zien branden. ‘Je ziet hoe snel je op een ander begint te leunen,’ stelde Saartje vast, terwijl ze begon te vechten met het natte hout en tegen de opkomende eenzaamheid. Het is een dunne grens tussen jezelf terugvinden en jezelf tegenkomen, en ik ben toch benieuwd aan welke kant Saartje over enkele weken eindigt.