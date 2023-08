BV’s worden dragqueen voor VTM, en u mag raden wie er onder de make-up zit

Er zijn al best wat huizen, boten, tuinen en tv-studio’s waar Bekende Vlamingen zich van een andere kant kunnen laten zien. Kwatongen beweren dat de meeste van hen intussen geen andere kant meer hebben. Toch vond VTM nog vijf beroemdheden bereid om zich te bekwamen in de kunst van de drag voor het nieuwe programma ‘Make Up Your Mind’

Het concept laat zich samenvatten als een snel geschudde cocktail van ‘The Masked Singer’ en ‘RuPaul’s Drag Race’: vijf bekende Vlamingen scholen zich om tot dragqueen, geven een act ten beste en laten zich beoordelen door een jury van echte drag queens. De presentatie is in handen van An Lemmens en programmadirecteur-vliegende keeper Davy Parmentier. Maar dan zitten we nog altijd maar aan zeven BV’s, en dat zijn voor een vrijdag op VTM te weinig BV’s. Enter het panel dat mag raden naar de identiteit van de dragqueens: Natalia, Julie Van den Steen, Ruth Beeckmans en Bart Appeltans, de immo-makelaar uit ‘Blind gekocht’ die in het persbericht wordt omschreven als ‘creatieve geest’. Zijn motivatie om mee te doen: ‘De creativiteit, de looks, de make-up, het haar… Ik vind dat indrukwekkend. Drags zijn supercreatieve mensen.’

Drie van de vijf queens-voor-één-avond ziet u hierboven al in vol ornaat. Wie hen uit de lommerte wil zien treden, kijkt op 8 september om 20.35 uur naar VTM. Twee dagen later volgt ‘Het verhaal van de queens’, een programma dat achter de boa’s en make-upspiegels kijkt.

Bekijk hier de eerste beelden van Make Up Your Mind: