Celine Van Ouytsel: ‘Neen, ik heb niet met al die jongens gekust op de middelbare school’

Naast 161.000 volgers op Instagram (‘En allemaal echte, hè!’) heeft ze inmiddels ook een televisiecarrière om ‘Amai nog nie!’ tegen te zeggen: Parel van de Kempen Celine Van Ouytsel (25) is de eerste Miss België sinds Ann Van Elsen in 2002 die erin is geslaagd om de droom van álle Missen België – ‘iets in de media doen’ – waar te maken. En dan nu de kroon op het werk: een heus interview met een echte Humo-journalist.

CELINE VAN OUYTSEL «Ik woon al best lang in Antwerpen, maar als ik er de tijd voor heb, keer ik graag terug naar mijn roots. De hemel op aarde, voor mij is dat een zonnige vrije dag in de Kempen. Lekker eten, een terrasje doen met vriendinnen, een boekje lezen, in het bos gaan wandelen met de vedette van Herentals, mijn hond Ralf. En géén wekker die afgaat omdat ik deze of gene afspraak niet mag vergeten. Van dat ding krijg ik nog eens migraine!»

HUMO Welke boeken lees je zoal?

VAN OUYTSEL «Als kind las en herlas ik vooral de Harry Potter-boeken, maar nu houd ik het bijna uitsluitend bij thrillers. Vorige zomer heb ik de Britse thrillerschrijver M.J. Arlidge ontdekt: acht boeken had hij tot dan toe gepubliceerd, en die heb ik in welgeteld acht dagen uitgelezen – één boek per dag. Ik kon simpelweg niet rusten vóór ik wist wie het had gedaan.»

HUMO Bingelezer?

VAN OUYTSEL «Ja, eentje van het obsessieve soort. Zo ben ik: als ik iets doe, ga ik er helemaal voor. Een bingewatcher ben ik trouwens ook. Om een voorbeeld te geven: mijn vriend zei me een tijdje geleden dat ‘Stranger Things’ echt iets voor mij is. Ik ben er vorige week aan begonnen, en ik heb er de hele reeks in een paar dagen door gejaagd. Inclusief het nieuwe, vierde seizoen. Niet dat ik zoveel tijd heb, hoor: ik kijk er ofwel heel vroeg naar, ofwel heel laat.»

HUMO Ben je ook op het gebied van kunst een veelvraat?

VAN OUYTSEL «Minder. Ik vind kunst mooi, maar verder reikt mijn interesse niet. Op vakantie heb ik bijvoorbeeld nooit het gevoel dat ik dit of dat museum absoluut gezien moet hebben. Misschien stom om te zeggen, maar dan los ik liever een kruiswoordraadsel op. Ken je ‘Dr. Kawashima’s Brain Training’ nog, dat Gameboy-spelletje met al die puzzels? Man, als kind was ik daar in de zomer élke dag mee bezig. Zo leuk!»

HUMO Hoe stel je je de hel op aarde voor?

VAN OUYTSEL «Als een veel te drukke plek, waar je amper kunt bewegen. Ik hou niet van drukte – wat dat betreft, was ik stiekem wel blij om de corona-Miss te zijn. Ha, ja: ik hoefde geen lintjes door te knippen of actes de présence te geven op drukbezochte evenementen. Maar weet je wanneer ik pas écht de hel op aarde heb beleefd? Toen ik voor dat VTM-programma, ‘De vuilste jobs VIPS’, mee beerputten en leidingen ging ontstoppen, en mijn elleboog had gebroken. Het pijnlijkste wat ik ooit heb meegemaakt! Shit happens, niet alleen figuurlijk maar in dat geval ook letterlijk.»

HUMO Minst toepasselijke vervolgvraag ever: wat beschouw jij als het toppunt van gastronomie?

VAN OUYTSEL «De Italiaanse keuken. Mijn vriend en ik gaan deze zomer naar Rome, en als controlefreak zonder geduld heb ik alle restaurants twee maanden geleden al gereserveerd: ik heb geen zin om een uur te moeten aanschuiven. Ik ben ook volop aan het sporten, iets wat ik echt niet graag doe, om daar elke dag pasta te kunnen eten. Mijn lievelingsgerecht is pasta met truffel: daar kun je me op elk moment van elke dag blij mee maken. Ik ben altijd heel stil als ik dat eet, een teken dat het lekker is.»

HUMO Mag daar een flesje Brunello di Montalcino bij?

VAN OUYTSEL «Dat mag, maar het hoeft zeker niet. Tot voor kort dronk ik nooit, nu durf ik af en toe al eens een glas mee te drinken, maar dat gebeurt zelden. Ik grijp sneller naar, euh…»

HUMO Harddrugs?

VAN OUYTSEL «Huh?! Nee, dat al helemaal niet! Ik wilde zeggen: ik grijp sneller naar spuitwater dan naar champagne.»

HUMO En na de maaltijd?

VAN OUYTSEL «Een latte macchiato. Hmmm!»

HUMO Dan weten ze meteen dat je een toerist bent: een macchiato of een cappuccino na de middag, daarvoor veroordelen ze je in Italië tot de doodstraf.

VAN OUYTSEL «Bwa, ze zullen sowieso weten dat ik een toerist ben, want ik maak foto’s van al mijn maaltijden voor op Instagram. Dan kan ik achteraf nog een keer genieten.»

HUMO Het leven van een influencer.

VAN OUYTSEL «O, ik vind dat zó’n verschrikkelijk woord! Ik ben gewoon iemand die op Instagram momenten uit haar leven deelt en daar af en toe een centje mee bijverdient. Meer is het niet, hè? Ik ben met Instagram begonnen op mijn 17de, in de tijd dat Facebook nog hip was – we kwamen juist uit de Netlog-periode. Praktisch niemand hier in België zat toen op Instagram: kun je je dat voorstellen? Op school werd ermee gelachen dat ik mijn outfits erop deelde, maar acht jaar later doe ik het nog altijd.»

HUMO Waar heb je nog meer een hekel aan, behalve aan het woord influencer?

VAN OUYTSEL «Mocht het je nog niet opgevallen zijn: ik ben een vrolijke en positief ingestelde persoon, die mensen altijd blij probeert te maken. Daarom heb ik ook een hekel aan permanent negatieve mensen, en vooral aan mensen die zich niet over hun vooroordelen heen kunnen zetten. Dan moet ik mezelf tegenhouden om niet in discussie te gaan.»

HUMO Over welke vooroordelen heb je het dan?

VAN OUYTSEL «Ik ken meerdere bekende mensen uit het wereldje, en dus wil iedereen van me weten hoe die in het echt zijn. Dan merk ik dat er veel vooroordelen over BV’s bestaan, die zo goed als altijd nergens op slaan. Ik vind: als je die persoon niet kent, dan kun je je toch geen mening vormen over hem of haar? Daar kan ik echt niet tegen. Hetzelfde wanneer er geruchten over mij worden verspreid die niet waar zijn.»

HUMO Zoals?

VAN OUYTSEL «Sommige jongens met wie ik op de middelbare school heb gezeten, strooien in het Herentalse rond dat ik een relatie met hen heb gehad of met hen heb gekust. Totaal van de pot gerukt, maar wat doe je eraan? En je herinnert je misschien nog dat ik tijdens de finale van Miss België van de trap was gevallen, omdat ik tijdens het afdalen verplicht naar het publiek moest blijven kijken – de slechtste regel die je je kunt indenken. Tijdens die val was tot overmaat van ramp de beha van een ander meisje, die backstage in mijn kanten mouw was blijven haken, uit mijn jurk gevallen. Tot in China spraken ze erover! Veel mensen dachten dat het een publiciteitsstunt was, wat nog werd aangewakkerd door het feit dat ze me op de radio vroegen of het waar was dat ik die beha zelf in mijn jurk had verstopt, en dat ik expres was gevallen. Je kunt dan wel zeggen dat dat niet zo was, maar zodra dat verhaal de wereld in is gestuurd, zullen er altijd mensen zijn die het geloven. Ach, ze doen maar.»

HUMO Vóór we naar de vraag der vragen overgaan, nog dit: wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

VAN OUYTSEL «Waar ik echt van kan genieten, en mijn vriend doet dat bijna elke avond bij mij, is op mijn rug gekieteld worden. Beter dan pasta met truffel!»

HUMO Ik had even iets anders verwacht toen je over je vriend begon.

VAN OUYTSEL (lacht) «Ja, dát ook natuurlijk.»

HUMO Spijkers met koppen dan maar: wie is je favoriete onenightstand?

VAN OUYTSEL «Oeioei! ’t Is nog pril met mijn vriend, dus hier moet ik oppassen. Maar goed, hij weet toch al wie ik kies: Justin Bieber. Op mijn 13de was ik zo’n grote fan dat ik posters van hem op mijn kamer had hangen en dat ik, toen ik las dat zijn lievelingskleur paars was, alles opeens in het paars moest en zou hebben. Terwijl ik dat altijd de lelijkste kleur op aarde had gevonden! Zo zie je maar hoe snel een mens zijn ziel verkoopt. Enfin: de Bieber-fever is inmiddels wel bekoeld, maar hij is en blijft mijn idool.»

HUMO En de kleur paars?

VAN OUYTSEL (lacht) «De lelijkste kleur op aarde!»