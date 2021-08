Na zeven jaar keer morgen het programma Scheire en de schepping’ terug op Play4.

De formule is na al die jaren niet heel anders: naast Lieven Scheire zullen in elke uitzending vier panelleden opdraven die onder begeleiding van het eenmansorkest Stijn Cole verschillende rondes zullen spelen. In de eerste uitzending is onder meer ex-Miss België Celine Van Ouytsel te gast:

Dinsdag 31 augustus op Play4