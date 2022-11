Chadwick Boseman forever, het iconische hotel van Jimi en Marilyn, en vier meelijwekkende losers: dit zijn de films van de week

‘Black Panther: Wakanda Forever’ ★★★☆☆

Van Ryan Coogler, met Tenoch Huerta, Letitia Wright, Angela Bassett en Lupita Nyong’o

ACTIE Rare emoties in de IMAX-bioscoopzaal waar wij op het begin van ‘Black Panther: Wakanda Forever’ zitten te wachten. Als ze vandaag een andere nieuwe blockbuster zouden vertonen, bijvoorbeeld de nieuwe James Bond, de nieuwe Christopher Nolan of een nieuwe Avenger-film, dan zouden we trillend van opwinding in ons stoeltje zitten. Maar thans verkeren we in een eerder melancholieke gemoedstoestand: alsof we zometeen geen spiksplinternieuwe superheldenfilm te zien gaan krijgen, maar gaan deelnemen aan een uitvaartplechtigheid.

U weet wellicht waar die emoties vandaan komen. De eerste ‘Black Panther’ uit 2018 was niet de beste superheldenfilm ooit, maar het was wél de belangrijkste: de eerste Marvelfilm met een serieuze zwarte superheld in de hoofdrol. King T’Challa alias Black Panther was veel méér dan een asskickende Avenger met versterkte zintuigen en acrobatische krachten; in een tijd waarin onze zwarte medemensen nog steeds worden onderdrukt, groeide Black Panther voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap in een recordtempo uit tot een symbool van hoop en trots. De sequel stond al in de steigers, maar toen gebeurde een tragedie: hoofdacteur Chadwick Boseman stierf aan darmkanker. Zijn familie en zijn vrienden verloren een dierbare, de filmwereld verloor een talent, zwart Amerika een icoon, het Marvel Cinematic Universe een belangrijke pion.

Ineens stond Marvel-opperhoofd Kevin Feige voor een lastige kwestie: wat nu? Het gitzwarte spandex van Black Panther rond de schouders van iemand anders hijsen? Hulk, Spider-Man, Superman, Batman: het zou lang niet de eerste keer zijn dat een superheld door verschillende acteurs wordt vertolkt. Maar met het collectieve verdriet over Bosemans dood nog vers in de ziel, zou het nogal onkies zijn geweest om de rol te schenken aan, pakweg, Boris Kodjoe, Nate Parker of John David Washington. En tóch moest die sequel er absoluut komen: sterren komen en sterren gaan, maar het MCU moet blijven bestaan. En dan is het nu tijd voor ons om een eerbiedige stilte in acht te nemen en om u zélf in de bioscoop te laten ontdekken hoe Ryan Coogler, de regisseur en scenarist van ‘Black Panther: Wakanda Forever’, die kwestie heeft opgelost.

Wat ook uw oordeel is over het eindresultaat, het staat nu al vast dat ‘Black Panther: Wakanda Forever’ binnen het MCU wel forever een unieke plaats zal innemen. Ja, u krijgt uw tollende auto’s, uw zoevende Dragon Flyers en uw flitsende speren, maar ‘Wakanda Forever’ is tegelijk een heel mooi huldebetoon aan Boseman; een stilmakende laatste groet; een ontroerende afscheidsceremonie - de muisstille Marvel-intro! - waarmee de dode prachtig wordt uitgeluid. De tranen op de wangen van de acteurs lijken in sommige scènes écht, en waarschijnlijk zijn ze dat ook, maar T’Chaka zij dank is ‘Black Panther: Wakanda Forever’ méér geworden dan alleen maar een dodenmis.

De strijd die losbrandt om het vibranium, het krachtige erts dat (tot nu toe) alleen in Wakanda kon worden gedolven, geeft aanleiding tot enkele razend knappe actiescènes. De nachtelijke sonische aanval op het mijnschip dat voor rekening van het CIA in de oceaan speurt naar vibranium: geweldig goed opgebouwd, adembenemend, creepy. De blauwe meermannen: genadeloze tegenstanders waarvoor de al even blauwe Na’vi uit ‘Avatar’ met hun staarten tussen hun benen voor zouden terugdeinzen. De knipoog naar de gouden beha van Prinses Leia in ‘Return of the Jedi’: hilarisch.

Overigens hadden wij - en nu komen we bij de jammerlijke minpunten - niet de indruk dat het 3D-brilletje dat we op onze neus dienden te plaatsen, een verrijking vormde voor de kijkervaring. Wie goed kijkt, zal trouwens merken dat de acteurs in het heetst van de strijd nét iets te zichtbaar werden vervangen door springende en buitelende digitale poppetjes. Maar er is iets aan ‘Black Panther: Wakanda Forever’ dat we nog veel problematischer vonden dan de soms krukkige computereffecten, en dan hebben we het over het stuitend inspiratieloze middenstuk. Zoals er in het rouwproces altijd een fase komt dat de rouwende persoon zich teruggetrokken gedraagt en zich volledig van de wereld afsluit, zo zakt ‘Black Panther: Wakanda Forever’ gedurende minstens 45 minuten weg in een katatone toestand die zó lang duurt dat de noeste West-Vlaming in ons (ons moedertje is van Oostende) een beetje zijn geduld begon te verliezen en zin kreeg om de ter plaatse trappelende personages opnieuw tot actie te bewegen door te roepen: ‘Komaan! ‘t Is tit tat ‘t ut es! Déure doen!’ Gelukkig schenkt Coogler ons nog een behoorlijk goeie, door machtige synths gedragen climax, in de epiloog gevolgd door precíes de juiste ontroerende penseelstreek. Wij zijn niet te beroerd om toe te geven dat we het op ‘t eind niet droog hielden. Wij zijn per slot van rekening niet gemaakt van vibranium.

Nu in de bioscoop.

Beeld The Searchers

‘Leila’s Brothers’ ★★★½☆

Van Saeed Roustayi, met Taraneh Alidoosti, Saeed Poursamimi en Payman Maadi

DRAMA Van de momenteel in de bioscopen spelende Iraanse thriller ‘Holy Spider’, én uit de recente nieuwsberichten over de hardhandig neergeslagen studentenprotesten in Teheran, onthouden wij dat onze vrouwelijke medemensen in Iran als voetvegen worden behandeld. In het tragikomische Iraanse familiedrama ‘Leila’s Brothers’ is het – o, wrange ironie! – uitgerekend een niet versagende vrouw die, aldoor opboksend tegen de strenge islamitische normen, het initiatief neemt om haar niet al te snuggere, in de schulden verzuipende broers uit de miserie te trekken. Saeed Roustayi beschikt misschien niet over de verhalende virtuositeit van zijn vakbroeder Asghar Farhadi (‘About Elly’, ‘A Separation’), maar het is toch niet min wat de cineast presteert: hij laat u met hart en ziel meeleven met vier meelijwekkende losers en hun doortastende zus. En zet in één adem de Iraanse patriarchale maatschappij voor joker.

Nu in de bioscoop.

Beeld Dalton Distribution

‘Dreaming Walls’ ★★★☆☆

Van Maya Duverdier en Amélie van Elmbt, met Patti Smith, Merle Lister en Bettina Grossman

DOCU Ooit kwamen onder anderen Marilyn Monroe, Jimi Hendrix en Andy Warhol er een schuilplaats zoeken, maar tegenwoordig loop je in de gangen van het Chelsea Hotel vooral bouwvakkers tegen het lijf. De geesten van Marilyn en Jimi turen droef naar de blootliggende elektriciteitskabels en ventilatiebuizen, de kamer waar Janis Joplin haar tanden poetste is herschapen in een bouwwerf, en op het dak waar Dylan Thomas naar de skyline stond te staren, zijn arbeiders bezig met het aanbrengen van nieuwe gipsplaten. De documentairemakers duiken via rafelige archiefbeelden niet alleen in het roemruchte verleden van het hotel, maar richten hun camera ook op de laatste bewoners – relikwieën met rollators – die niet willen wijken voor het nieuwe management. Gentrificatie, heet dat: het pand wordt opgewaardeerd tot een poepchic luxehotel, de oude magie wordt vernietigd, en zelfs de geesten worden weggejaagd.

Nu in de bioscoop.

Beeld Netflix

‘Im Westen nichts Neues’ ★★★☆☆

Van Edward Berger, met Felix Kammerer, Albrecht Schuch en Aaron Hilmer

OORLOG Een portret schilderen van de generatie die in ‘14-’18 om absurde redenen als slachtvee naar het front werd gestuurd: dát was de bedoeling van schrijver Erich Maria Remarque toen hij in de jaren 20 zijn herinneringen aan de oorlog neerlegde in zijn bestseller ‘Im Westen nichts Neues’. Regisseur Edward Berger heeft kosten noch moeite gespaard om de oorlogsgruwel naar het scherm te brengen: de ouverture met de gerecycleerde uniformen is indrukwekkend en de scène met de door de loopgraven walsende Franse Saint-Chamond-tanks doet je beven als een rietje. In talrijke scènes (het subplotje met Daniel Brühl, de slecht aflopende diefstal op de boerderij) wijkt Berger evenwel grondig af van het verslag van Remarque, en laat het nu net die scènes zijn die ‘Im Westen nichts Neues’ minder memorabel maken dan de twee oudere, trouwer aan het boek blijvende verfilmingen uit 1930 en 1979.

Nu op Netflix.