Channing Tatum toont in zijn regiedebuut ‘Dog’ dat hij ook zonder minieme string veel sentiment kan opwekken

Van Channing Tatum en Reid Carolin, met Channing Tatum, Ethan Suplee en Kevin Nash

Ook de Mechelse herder speelt uitstekend.

Channing Tatum, de Cockrocking King of Tampa uit ‘Magic Mike’, maakt (samen met ‘Magic Mike’-scenarist Reid Carolin) zijn regiedebuut met een roadmovie over een getraumatiseerde veteraan (Tatum himself) die op pad gaat met een al even getraumatiseerde militaire aanvalshond die over enkele dagen een spuitje moet krijgen. Zijn thong heeft hij in de kast laten zitten, maar Tatum heeft wel enkele andere ingrediënten meegebracht van de set van ‘Magic Mike’ (en dan vooral van de sequel ‘Magic Mike XXL’), met name de meanderende vertelstructuur, de sociaal-realistische achtergrond, en de mooie melancholische groove. De nieuwe Gus Van Sant kunnen we hem nog niet noemen, maar Tatums regie-ambities verdienen allesbehalve een spuitje: hij houdt het sentiment strak aan de leiband, drijft onderweg op milde wijze de spot met zowel de redneckmentaliteit als de woke-gemeenschap, en voert zijn eersteling naar een passend einde.

Vanaf 9 maart in de bioscoop.