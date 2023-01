Charlie Dewulf vocht zich niet enkel door het diepste verdriet, met ‘Liefdestips aan mezelf’ op GoPlay maakte de regisseur ook een serie die Vlaanderen broodnodig had

Eerst even dit: onze diepste buiging voor hoe regisseur Charlie Dewulf ‘Liefdestips aan mezelf’ kon afwerken in omstandigheden die je niemand, maar echt niémand toewenst. Een dag na de laatste opname van de serie stapte hun - Dewulf is non-binair - moeder uit het leven, midden in de montage deed hun vader hetzelfde. Geconfronteerd met de lelijkste kant van het leven laten sommigen zich opslokken door een allesverterende donkerte, maar de jonge regisseur ging door. Die veerkracht wekte nog een hoop meer ontzag wanneer het ons begon te dagen dat de verhaallijn van ‘Liefdestips’ akelig veel parallellen vertoont met wat Dewulf op dat moment zelf doormaakte. Want laat de titel en de openingsscène in een nachtclub vol hitsige tieners u niet van de wijs brengen: ‘Liefdestips aan mezelf’, gebaseerd op de jeugdroman van Sylvia Vandriessche, heeft meer om het lijf dan een webserie van het puberaalste soort.

Die diepgang laat niet snel op zich wachten. In scène twee zien we hoofdpersonage Olivia (Gloria Monserez) niet meer in de kleurrijke discolichten van de plaatselijke feestkeet, maar in een kil wit kamertje. Tegenover haar zit haar mama Leontien (Joke De Bruyn), die haar dagen moet slijten in een psychiatrisch centrum na een mislukte zelfmoordpoging - een scène die Dewulf zat te monteren op de dag dat ze het noodlottige nieuws van haar vader vernam. De opname van haar moeder dwingt Olivia om plots weer in te trekken bij haar vader Gabriel (Jelle De Beule - meneer Vandriessche), een aalgladde televisiepresentator die in het zeventienjarig bestaan van zijn dochter al meer selfies met fans dan familiekiekjes met Olivia heeft gemaakt. En alsof dat allemaal nog niet zwaar genoeg is voor een bakvis, spelen ook de hormonen nog op.

Olivia’s knoert van een crush op cool kid Max (Milton Riche), die om het nog dramatischer te maken ook de ex is van haar kersverse stiefzus, vormt dan wel de rode draad in ‘Liefdestips aan mezelf’, naarmate de afleveringen vorderen verandert de roze wolk der kalverliefde steeds meer in een donkergrijze hemel. Zware thema’s als zelfdoding zijn niet evident om in een jongerenreeks met afleveringen van 20 minuten te verpakken, maar Charlie Dewulf doet het met verve en met prima regie. De flashbacks en -forwards, het doorbreken van de vierde wand, de trippy leefwereld waarin de personages zich voortbewegen: nieuw is het allemaal niet, goed uitgevoerd is het wel. En wat de cast betreft: als iemand er ook na haar Kastaar! voor ‘Doorbraak’ nog aan twijfelde dat Gloria Monserez veel meer is dan een Ketnet-sterretje, dan heeft die daar na ‘Liefdestips aan mezelf’ geen enkele reden meer toe. Al verdient Jean Janssens, die de rol van Olivia’s biseksuele - punten voor te vaak ontbrekende representatie! - boezemvriendin Billie speelt, naar onze mening eveneens wel een Kastaartje of twee. Of een prijs die er écht toe doet, zo u wilt.

‘Liefdestips’ blijft natuurlijk een jongerenserie: er wordt af en toe nogal gratuit gemuild op de tonen van de nieuwste TikTok-hit en sommige slomo-shots komen voor zij die nog weten wat een cassette is knullig over. Maar als zulke ingrepen vereist zijn om onze jeugd weg te houden van de als tienerserie vermomde pornoreeks ‘2DEZIT’ en naar jongerenfictie met een boodschap te lokken, mogen er nog heel wat meer liters speeksel worden uitgewisseld. Want dé grote boodschap van ‘Liefdestips aan mezelf’ is er één van onschatbare waarde voor de Vlaamse binnenvetcultuur: práát over wat er in je kop rondspookt. Zo blijven de tieners van morgen hopelijk bespaard van het drama dat Charlie Dewulf overviel.

‘Misschien moet ik de volgende keer een reeks maken over iemand die een grote zak geld krijgt’, aldus Dewulf gekscherend in De Morgen over de absurde overlap tussen hun eigen leven en ‘Liefdestips aan mezelf’. Het is hen gegund; met meer budget maakt Dewulf misschien wel ooit iets wat we de Vlaamse ‘Euphoria’ kunnen noemen. Ja, met onze jeugd komt het wel goed.

Denk je aan zelfmoord en wil je met iemand praten, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, via de chatdienst of via www.zelfmoord1813.be.