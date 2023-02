‘Wij zijn durfals,’ declameerde Gert Verhulst in de Qmusic-studio van Maarten Vancoillie. Had hij het over de heldhaftige manier waarop hij de mistoestanden in zijn pretparken aanpakten? Of brengt K3 binnenkort een popsong over gendergelijkheid en het glazen plafond uit? Misschien ging het wel over zijn schaamteloze parade in een speedo op nationale televisie? Niks van dat! Gert bekende dat er voor de Studio 100-lyrics wel eens beroep wordt gedaan op AI-robot ChatGPT. Kijk, dat hadden we dan weer wel verwacht!

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Gert Verhulst geeft toe dat Studio 100 al eens gebruik maakt van ChatGPT voor liedjesteksten. Waar? De Qmusic-radiostudio Waarom is het opvallend? Er werd nog gevreesd dat de liedjesteksten van Bumba en co. in de beschermde werkplaats van Westrozebeke in elkaar werden geknutseld, maar nu kennen we eindelijk de geruststellende waarheid.

‘Soms zit er een zin in die alleen een computer kan verzinnen,’ vertelde Gert over de teksten die de chatrobot uitspuwt.. ‘I am Mac Samson, and I am Mac Gert/ And we go together to a doedelzakconcert’, komt inderdaad uit een literaire klasse waar je als mens van vlees en bloed nooit in kunt spelen. All Hail Our Robot Overlords!

De gunstige resultaten van het artificiële intelligentieprogramma komen als geroepen voor het bedrijf, want zoals je weet: als een robotwerknemer klaagt over de ellendige werkomstandigheden, trekt Steve Van den Kerkhof gewoon de stekker uit. Bij Anita van de receptie ligt dat moeilijker.

Studio 100 blijkt trouwens geen uitzondering, leerden we nog van Gertje. Want zoonlief Viktor ging onlangs, om zijn muzikale carrière aan te zwengelen, nog op schrijverskamp – u kent het wel, zo’n retraite waar ook Dylan, Springsteen en McCartney leerden tekstschrijven – en daar deed werkelijk iedereen het. Gelijk hebben ze, waarom zou je het moeilijker maken dan nodig?

Die leuze staat niet voor niets gebeiteld in de muur van onze toiletten, dus gingen ook wij ten rade bij ChatGPT voor de volgende monsterhit. En kijk, het werkt écht:

(gezongen door het Studio 100-kinderkoor)

In Plopsaland, where dreams come true

The magic of childhood, for me and you

But behind the scenes, a different story

Where workers suffer, in all their glory

(Miserable working conditions)

At Plopsaland, where none can see

Where hard work goes, unrecognized and free

(Miserable working conditions)

Hours are long, with no respite

Pay is low, workload heavy, it’s just not right.

Long hours standing, without any rest

No time for breaks, just do your best

The pay is low, the workload high

A smile on your face, or else you’ll sigh

(Miserable working conditions)

At Plopsaland, where none can see

Where hard work goes, unrecognized and free

(Miserable working conditions)

Hours are long, with no respite

Pay is low, workload heavy, it’s just not right.

The visitors come and go, they have no clue

The hard work behind the scenes, it’s nothing new

But the workers deserve better, they deserve respect

Their voices should be heard, it’s time to reflect

(Miserable working conditions)

At Plopsaland, where none can see

Where hard work goes, unrecognized and free

(Miserable working conditions)

Hours are long, with no respite

Pay is low, workload heavy, it’s just not right.

Let’s speak up for those who work so hard

Let’s demand change, let’s not disregard

Erbarmelijke werkomstandigheden, no more

In Plopsaland, let’s make it a better shore.

Straf! Het enige nadeel: onze digitale collega schrijft betere liedjesteksten dan arbeidsovereenkomsten, zo leerden ze bij Studio 100 helaas op de harde manier.