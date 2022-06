Chris Hemsworth van drugsdokter naar dondergod: ‘Mijn trofee als meest sexy man ben ik nu wel kwijt’

U zult de komende maanden niet om de spierballen van Chris Hemsworth heen kunnen. In juli herneemt hij de rol van de noordse dondergod in de Marvel-film ‘Thor: Love and Thunder’ en later dit jaar voorziet hij ‘Extraction’ – de meest bekeken Netflix-film aller tijden – van een sequel. Maar eerst: een hoofdrol in ‘Spiderhead’, de nieuwste prent van regisseur Joseph Kosinski, die met ‘Top Gun: Maverick’ momenteel al een ongezien kassucces heeft.

– Waar gaat ‘Spiderhead’ precies over?

CHRIS HEMSWORTH «Ik speel een briljante dokter die denkt de mensheid te kunnen redden en daartoe drugtests uitvoert op gevangenen. Zo krijgt hij twee vreemden prompt aan het vrijen door hun een onbekend goedje toe te dienen. ‘De tijd om je zorgen te maken over het overschrijden van grenzen zijn we vér voorbij,’ stelt hij zelfverzekerd wanneer iemand hem vraagt hoe ethisch die experimenten zijn. ‘Spiderhead’ is een geestverruimende psychologische thriller, ingeblikt door een geniale regisseur. Je moet de trailer maar eens bekijken: we hebben veel vreemde fun gehad.»

– Waarom vraag je in de trailer aan je proefkonijnen herhaaldelijk: ‘Drip on?’

HEMSWORTH «Ha, een mysterie! (lacht)»

– Mag ik je één van de succesvolste actiehelden van het moment noemen?

HEMSWORTH «Goh, ik sta daar liever niet bij stil. Ik verwacht van mijn vrienden dat ze mij met mijn voeten op de grond houden, want het is moeilijk om je niet te laten meeslepen door de waanzin. Ik heb mijn succes ook te danken aan de mensen in mijn buurt. Ik ben niet zo zelfverzekerd als velen denken. Toen bijna elke Avenger behalve Thor was gevraagd voor ‘Captain America: Civil War’, dacht ik dat Marvel mij kwijt wilde. Die twijfel houdt me hongerig. Bovendien: ik wil niet beperkt worden tot actiefilms, ik hou ook van kleinere projecten waar niet de special effects maar de personages centraal staan.»

– Je werd in 2014 tot meest sexy man ter wereld verkozen door People Magazine.

HEMSWORTH «Dat ligt al ver in het verleden, hoor. Ik vrees dat ik mijn titel al lang ben kwijtgeraakt. Ik heb daar een trofeetje voor gekregen, maar ik heb geen flauw idee waar ik dat ding heb gelaten.»

– ‘Thor: Love and Thunder’ verschijnt op 6 juli in de cinema, met rollen voor Christian Bale en Russell Crowe. Wat mogen we verwachten?

HEMSWORTH «Een klassiek Thor-avontuur: groots, luid, gek en hartverwarmend. Je zult huilen, je zult lachen, en je zult huilen van het lachen. Vergeet trouwens Natalie Portman niet in dat rijtje van acteurs. Jawel, het voormalige lief van Thor uit de eerste twee films komt terug. De god heeft Thanos en talloze andere monsters verslagen, maar kan hij zijn ex aan?»

Spiderhead

Vanaf 17 juni op Netflix