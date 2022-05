Cijfers tonen aan: we waren meer begaan met Måneskin dan het lot van de Oekraïners

Het warme weer eiste niet alleen zijn tol op moestuintjes en gazons: ook de kijkcijfers namen een flinke duik.

Slechts één programma eindigde nog boven het miljoen: de finale van het Eurovisiesongfestival (★★★☆☆) op zaterdag. Maar ook al deed Jérémie Makiese het even goed - of even slecht - als Hooverphonic, het publiek dat hem het podium van Turijn zag beklimmen was wel een stuk kleiner dan vorig jaar (1.440.047‏).

‘De mol' sloot traditioneel af met de terugblikaflevering (★★★☆☆), die al even traditioneel minder goed scoorde dan de finale (1.216.118‏); ondanks alle verrassende wendingen en ongelukken dit jaar bleken er ook veel minder mensen geïnteresseerd in een blik achter de schermen dan bij de rimpelloos verlopen editie van 2021 (1.126.577).

Nog enkele andere programma’s waren aan de laatste aflevering toe: het immer onderhoudende ‘De Jaren 80 voor tieners' begon een tiental weken geleden net boven de 700.000 (717.221‏) en eindigt net onder de 600.000. ‘Viva la feta’ (Play4) (★★★★☆) haalde voor de laatste aflevering - met Reginald Moreels - 234.020‏ kijkers, wat vergelijkbaar is met de rest van het seizoen; enkel de passage van Bart De Wever in Griekenland scoorde gevoelig hoger (303.334). ‘Blind gesprongen’ (VTM) (★★½☆☆)tot slot was al even succesvol in het aantrekken van een publiek als in het begeleiden van de kandidaten richting een geschikte job en eindigde met 206.982 kijkers.

De top 25 van best bekeken programma’s

1 EUROVISIESONGFESTIVAL EEN1.066.869‏

2 THUIS EEN 958.074‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 873.387‏

4 DE MOL PLAY4 796.723‏

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 756.823‏

6 DE NOODCENTRALE EEN 652.692‏

7 ZORGEN VOOR MAMA EEN 631.612‏

8 SPORTWEEKEND EEN 599.765‏

9 HET NIEUWS (19U) VTM 584.379‏

10 DE JAREN 80 VOOR TIENERS EEN 576.000

11 THE VOICE KIDS VTM 575.166‏

12 BOER ZKT VROUW VTM 565.137‏

13 FC DE KAMPIOENEN EEN 556.367‏

14 JUNIOR OP ZOEK NAAR DE LIEFDE EEN 548.273‏

15 FLIKKEN MAASTRICHT EEN 545.360‏

16 VERA EEN 528.849‏

17 BLOKKEN EEN 519.100‏

18 BLIND GEKOCHT PLAY4 515.000

19 DE DAG VAN VANDAAG EEN 487.774‏

20 LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 469.176‏

21 LUCHTHAVEN 24/7 EEN 427.197‏

22 HUIS GEMAAKT VTM 422.960‏

23 HELDEN VAN HIER VTM 411.627‏

24 HET JOURNAAL (19U) EEN 410.448‏

25 VREDERECHTERS VTM 375.461‏