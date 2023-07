Cillian Murphy dropt een bom: ‘Ik heb bloed aan mijn handen’

Filmliefhebbers staan op 19 juli voor een verscheurende keuze: ‘Barbie’ of ‘Oppenheimer’? Margot Robbie of Cillian Murphy? We laten Murphy, bekend van ‘Peaky Blinders’, pleiten voor ‘Oppenheimer’, de nieuwe blockbuster van Christopher Nolan.

CILLIAN MURPHY «‘Oppenheimer’ is een meesterwerk. Een provocatieve biopic, die het midden houdt tussen een thriller en regelrechte horror. Ik geef het je op een blaadje: deze film zal je omverblazen.»

– J. Robert Oppenheimer ging de geschiedenis in als de vader van de atoombom. Maar nadat zijn uitvinding de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki met de grond had gelijkgemaakt, begon zijn geweten te knagen.

MURPHY «Interessant, hè? Hij was een uitzonderlijk slim en complex man. Na Hiroshima zou hij zijn schuldgevoelens met de toenmalige Amerikaanse president Harry Truman gedeeld hebben: ‘Ik heb bloed aan mijn handen.’»

– Je bent één van Nolans favoriete acteurs, aangezien hij jou castte in zijn Batman-trilogie, ‘Inception’ en ‘Dunkirk’. Maar dit is je eerste hoofdrol.

MURPHY «Ik kreeg uit het niets telefoon van Chris, die me droogjes vroeg: ‘Wil jij de hoofdrol in mijn nieuwe film voor jouw rekening nemen?’ Euh, ja! Dat was het beste telefoontje uit mijn carrière.»

– Mede-acteurs Emily Blunt en Matt Damon wilden samen met jou lunchen, maar je had het ook tijdens de pauzes te druk met je rol.

MURPHY «We hebben deze film in een verschroeiend tempo ingeblikt. Ik had geen tijd om te lunchen! Nu, de echte Oppenheimer at ook nauwelijks, hij overleefde op tabak. Ik hoop dat mijn volgend personage een hekel heeft aan sigaretten, want ik heb na ‘Peaky Blinders’ en deze rol al te veel nepsigaretten gerookt (lacht).»

HUMO Nolan vergelijkt het einde van ‘Oppenheimer’ met dat van ‘Inception’, waarbij hij de kijker in twijfel achterliet.

MURPHY «Ik heb een geheimhoudingsovereenkomst getekend, dus ik mag er niks over zeggen. Ik kan je wel dit meegeven: Christopher Nolan komt met ‘Oppenheimer’ bijzonder dicht bij de perfectie.»

– Kortom: allen naar ‘Oppenheimer’ in plaats van ‘Barbie’?

MURPHY «Hé, dat heb ik niet gezegd! Ik snap die rivaliteit niet. Waarom kiezen als je beide films kunt zien? Een hele dag in de cinema, beter wordt het niet.»

‘Oppenheimer’ speelt vanaf woensdag 19 juli in de bioscoop.