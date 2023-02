Claire Foy klaagt misbruik aan: ‘Ik wist dat het heftig zou zijn’

Deze week uit in de cinema, binnenkort een kanshebber voor de belangrijkste Oscar: de dramafilm ‘Women Talking’ van Sarah Polley (‘Alias Grace’). Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten in Bolivia: in een ultraconservatieve gemeenschap ontdekken de vrouwen dat de mannen hen systematisch verdoven en verkrachten. De recensies zijn lovend, de cast is indrukwekkend: van Frances McDormand over Rooney Mara tot Claire Foy (38), die u het best kent als de Queen in de eerste twee seizoenen van ‘The Crown’.

– ‘Women Talking’ wordt vergeleken met ‘12 Angry Men’, een klassieker uit 1957 waarin twaalf juryleden discussiëren over de schuldvraag van een Puerto Ricaanse jongen.

CLAIRE FOY «Terecht! De vrouwen van de geloofsgemeenschap komen samen in een schuur om een gezamenlijke keuze te maken. Ze hebben namelijk bewijs gevonden van wat ze al lang wisten: dat de mannen hen consistent misbruiken. Wat nu? Moeten ze blijven en voor zichzelf opkomen? Vluchten en opnieuw beginnen? Of doen alsof er niets is gebeurd?

»‘Women Talking’ vertelt een krachtig en herkenbaar verhaal over de onderdrukking van vrouwen maar maakt niet de fout om te preken. De personages zoeken vertwijfeld naar antwoorden, delen hun verhalen en durven van standpunt te veranderen. Ik hoop dat we er moeilijke maar nodige gesprekken mee aanwakkeren.»

– Je 18-jarige collega Kate Hallett was naar eigen zeggen ontdaan op de set.

FOY «Ik had haar op voorhand gewaarschuwd dat het heftig zou zijn. Als acteur moet je een barrière opwerpen tussen jezelf en je werk, maar sommige verhalen zijn zo krachtig en eerlijk dat ze die doorbreken. Ik merk dat ik zelf ook ‘Women Talking’ nog aan het verwerken ben.»

– Jullie hebben een WhatsApp-groep met alle vrouwen uit ‘Women Talking’. Zijn jullie zo hecht geworden?

FOY «Welja, we hebben enkele weken zo ongeveer als een commune geleefd. We droegen geen make-up, schoren onze benen niet en verbleven in gemeenschappelijke ruimtes.»

– ‘Women Talking’ neemt het op 12 maart op tegen ‘Top Gun: Maverick’, ‘The Banshees of Inisherin’ en ‘Everything Everywhere All at Once’ voor een Oscar voor Beste Film. Ben jij die avond aanwezig?

FOY «Het probleem met een ensemblefilm is: we zijn met te veel castleden, de producers zullen een keuze moeten maken. Maar die dag is ook de verjaardag van mijn kind: ik zal hoe dan ook tevreden zijn.»

‘Women Talking’

Vanaf 15 februari in de bioscoop