‘Close’: sublieme shots, magnifieke vertolkingen en de grote cineast in Lukas Dhont

Roerloos, muisstil, in opperste concentratie, en aldoor met een traan op de wimpers, voelden wij mee met de twee jonge hoofdpersonages van ‘Close’, Léo en Rémi. In het begin van de film, in een reeks scènes die terstond duidelijk maken dat regisseur Lukas Dhont een geweldig oog heeft voor prachtige beeldkaders (met dank ook natuurlijk aan zijn director of photography, de onvolprezen lichttovenaar Frank van den Eeden), zien we hoe Léo en Rémi tijdens een onvergetelijke zomer het soort innige vriendschap beleven dat de meesten onder ons hoogstens één keer in hun leven ervaren. Maar wat in de veilige haven van de kindertijd nog onschuldig en bucolisch mag worden genoemd - samen door de velden rennen, riddertje spelen - krijgt in de jungle van de middelbare school ineens een wrange bijklank (‘Vormen jullie misschien een koppel?’).

Handelingen die nog niet zolang geleden mooi en vanzelfsprekend waren - je hoofd op de borststreek van je vriend neervlijen - lijken ineens aangevreten door een onzichtbaar soort gif. Dhont snijdt hier zeer eigentijdse en uiterst persoonlijke thema’s aan, maar het pleit voor de cineast dat hij die onderwerpen in zijn film nergens uitspelt. Eén ding is duidelijk: de persoonlijke bagage die Dhont als mens meesleept - zijn verdriet, zijn spijt, zijn demonen - krikt hem tegelijk op tot het niveau waarop hij als cineast het best werkt.

Dhont plaatste zijn film op de schouders van twee onervaren acteurs, Gustav De Waele en Eden Dambrine, maar hun vertolkingen zijn magnifiek. Zoals eerder gemeld pakt Dhont in ‘Close’ geregeld uit met werkelijk sublieme shots, en dan hebben we het in het bijzonder over de trage, welhaast tranceverwekkende zoombeweging op de door smart verteerde moeder die in een zaaltje naar een klassiek concert zit te luisteren. Licht, schaduw, muziek en lichaamstaal vinden elkaar in een zielsontroerend ballet: het is niet alleen een fabuleus shot van een welhaast Stanley Kubrickiaanse schoonheid, maar wat ons betreft ook de emotioneelste scène uit de hele film.

Dat we ‘Close’ dan toch geen meesterwerk kunnen noemen, ligt doodeenvoudig aan een gebrek aan maturiteit. Dhont flirt geregeld met de té nadrukkelijke symboliek, zoals wanneer we Léo zien vallen en opstaan op het ijs. En net zoals in zijn debuutfilm ‘Girl’ vallen Dhont en zijn scenarist Angelo Tijssens plotgewijs op een bepaald moment terug op een Zeer Dramatische Daad. Wat we nu gaan zeggen is meer een persoonlijke kanttekening dan een punt van kritiek, maar die narratieve hang naar Dramatische Daden is iets waar pakweg Ozu, Éric Rohmer of de gebroeders Dardenne (in de tijd van hun meesterwerk ‘Le fils’) zich in hun hoogdagen niet aan bezondigden, en waar Dhont zich dus nog moet van zien te bevrijden (en het feit dat we Dhont hier in één adem noemen met die grootmeesters, toont aan hoe hoog we hem inschatten).

Bovengenoemde concertscène bewijst trouwens dat Dhont die dramatische plotwendingen eigenlijk niet nodig heeft, en dat hij het in zich heeft om emoties op te roepen met puur filmische kracht. Dhont is nog maar 31 jaar oud: Scorsese had op die leeftijd jandorie alleen nog maar ‘Boxbar Bertha’ gemaakt! Om maar te zeggen: Dhont is nú al een groot cineast, en dat meesterwerk zit eraan te komen.

Nu in de bioscoop.