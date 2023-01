‘Close’ van Lukas Dhont heeft zijn Oscarnominatie beet (maar is wel geen topfavoriet meer)

Lukas Dhonts film ‘Close’ is één van de vijf genomineerden voor de Oscar voor Beste Internationale Film. Ook de Duitse topfavoriet ‘All Quiet on the Western Front’ en de Argentijnse Golden Globe-laureaat ‘Argentina, 1985' dingen mee naar het gouden beeldje.

Onze Man over ‘Close’: sublieme shots, magnifieke vertolkingen en de grote cineast in Lukas Dhont ★★★★☆

‘Close, Belgium.’ Met die twee woorden werd bevestigd wat al lang in de lucht hing: regisseur Lukas Dhont mag zich alvast een smoking aanmeten om op 12 maart over de rode loper van de Oscarceremonie te lopen. Zijn tweede film, ‘Close’, is één van de vijf genomineerden voor Beste Internationale Film. Het is de achtste keer dat een Belgische film in die categorie werd genomineerd, en de eerste keer sinds Felix van Groeningens ‘The Broken Circle Breakdown’, negen jaar geleden.

Toen moest België de duimen leggen voor de Italiaanse film ‘La grande bellezza’. Nog nooit trok de Belgische inzending ook aan het langste eind: Dhont kan dus geschiedenis schrijven als hij in maart het podium mag beklimmen om de Oscar in ontvangst te nemen. Close is evenwel niet de topfavoriet: de veelgeprezen Duitse oorlogsfilm ‘All Quiet on the Western Front’ zit ook bij de genomineerden, net als het Argentijnse ‘Argentina, 1985'. De andere nominaties zijn voor het Poolse ‘Eo’ en het Ierse ‘The Quiet Girl’.

Argentina, 1985 won eerder de Golden Globe voor Beste Internationale Film – waarvoor ‘Close’ ook genomineerd was – terwijl ‘All Quiet on the Western Front’ vorige week maar liefst 14 nominaties binnenrijfde voor de BAFTA Awards. Ook bij de Academy Awards strijdt de Netflix-productie op meerdere fronten, met nominaties voor onder meer Beste Originele Score, Beste Bewerkte Scenario en zelfs een nominatie voor Beste Film. ‘Close’ was volgens Amerikaanse media als Variety lange tijd de frontrunner voor de Internationale Film-Oscar, maar inmiddels lijkt ‘All Quiet on the Western Front’ in pole position te liggen.

‘‘Close’ is het verhaal van twee kinderen’, vertelde Clarence Moye van de website Awards Daily een kleine twee maanden geleden in De Morgen. ‘En hoezeer dat verhaal en die vertolkingen ook mogen raken, het zijn vaak ‘gewichtigere films’ die met de prijzen gaan lopen. Zoals het WOI-drama ‘All Quiet on the Western Front’, de Duitse Oscarinzending. Bovendien maakt die ook kans om genomineerd te worden in categorieën als cinematografie en productiedesign, wat hem nog iets zichtbaarder maakt.”

‘Close’ wordt in de Verenigde Staten verdeeld door de prestigieuze distributeur A24: de Amerikaanse release staat gepland voor deze vrijdag. Daardoor kan de buzz die rond Close hangt sinds de première in Cannes, waar de film de tweede prijs won, opnieuw worden aangewakkerd. Daar hoort ook campagne voeren bij. ‘De meest intensieve etappe begint zodra we weten of we effectief op de shortlist staan’, stelde Dhonts broer Michiel, die Close mee produceerde, net voor de shortlist voor Beste Internationale Film werd bekend gemaakt. ‘Dan is het heel veel campagne voeren, met grote banners en affiches op de boulevards.’

(DM)