‘Close’, ‘Zillion’ en ‘Roomies’ waren de grote winnaars bij de Ensors - en terecht

De films ‘Close’ en ‘Zillion’ en de VRT MAX-reeks ‘Roomies’ waren dit weekend de grote winnaars bij de Ensors. De Vlaamse film- en televisieprijzen zijn voor de 13e keer uitgereikt tijdens het Filmfestival van Oostende.

‘Close’

Volgende maand heeft hij hopelijk een Oscar in handen, maar ondertussen kan Lukas Dhont toch ook al een paar Ensors op zijn schoorsteenmantel zetten. De regisseur was voor de uitreiking speciaal overgevlogen vanuit New York. Voor ‘Close’ (★★★★☆) mocht hij de beeldjes voor beste film, beste regie en beste scenario mee naar huis nemen. Acteur Eden Dambrine wint op zijn 15de de Ensor voor beste acteerprestatie in een filmhoofdrol - ook al had hij vóór ‘Close’ nog nooit een seconde geacteerd. Ook de prijzen voor beste D.O.P. en beste geluid werden aan ‘Close’ uitgereikt, respectievelijk voor cameraman Frank van den Eeden, en Yanna Soentjens en Vincent Sinceretti.

Beeld RV

‘Zillion’

‘Zillion’ (★★★½☆) van Robin Pront sleepte vier Ensors in de wacht. Matteo Simoni zette de beste acteerprestatie in een ondersteunende filmrol neer, voor zijn vertolking van Dennis Black Magic. De andere prijzen waren voor beste art direction (Geert Paredis), beste kostuum (Catherine Van Bree) en beste montage (Bert Jacobs). Omdat de film in 2022 de meeste bezoekers naar de filmzalen heeft gehaald, mochten Matteo Simoni en oducent Hilde De Laere ook de Box Office Award in ontvangst nemen.

Beeld © VRT

‘Roomies’

‘Roomies’ (★★★★½), de VRT MAX-reeks over twee lesbische huisgenotes in Brussel, waren de grote winnaar in de tv-categorie. De serie werd bekroond met de Ensors voor beste fictieserie, beste scenario (van een fictieserie), beste regie (van een fictieserie) en beste muziek. De regisseurs/scenaristen van ‘Roomies’, Kato De Boeck en Flo Van Deuren, kregen vorige week ook al de Ensor voor belofte van het jaar.

Beeld © VRT - NyklyN

Beste acteerprestaties

In de filmcategorieën wonnen Eden Dambrine en Matteo Simoni, bij de fictieseries gingen twee vrouwen met een Ensor naar huis. Maaike Cafmeyer sleepte de Ensor voor beste acteerprestatie in een hoofdrol in de wacht voor de Eén-reeks ‘Chantal’ (★★★★☆), Joke Emmers kreeg de prijs voor beste ondersteunende rol, voor haar rol als Marie in de Streamz-reeks ‘Billie vs. Benjamin’.

Overige categorieën

De prijs voor beste documentairefilm ging naar ‘Onze natuur’, terwijl de Canvasreeks ‘Metissen van België’ (★★★★½) de beste documentaireserie was. De Ensor voor beste jeugdfictie was voor de Ketnetreeks ‘#LikeMe’.