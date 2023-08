‘Cobalt Rush: The Future of Going Green’: de pijnlijke waarheid achter uw elektrische wagen

De toekomst mag dan wel groen zijn, het heden kleurt bij momenten nog aardedonker. De morele superioriteit waarom rijke landen zich op de borst kloppen en de revolutionaire, ecologisch meer verantwoorde producten waarmee multinationals maar al te graag uitpakken zijn gestoeld op dezelfde obscene mechanismen als eeuwen geleden. We zijn eindelijk begonnen met vooruitdenken, maar als het aankomt op handelen kijken we nog altijd eerst achterom.

‘Cobalt Rush: The Future of Going Green’ zoomt in op de ontginning van en de industrie achter kobalt, een mineraal dat onontbeerlijk is voor de productie van batterijen voor elektrische wagens. Wat aanvankelijk vooral een bijproduct van koper of nikkel was, is inmiddels uitgegroeid tot het voorwerp van zijn eigen enorme business. Om u een idee te geven: Europa heeft de voorbije drie jaar 120 miljard euro uitgegeven om enigszins in het spoor te kunnen blijven van China op het gebied van batterijproductie. De meeste industriële koper- en kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo, na voor rubber in de 19de en voor uranium in de 20ste eeuw vandaag ook een eldorado voor kobalt, zijn immers in Chinese handen.

Naast industriële mijnbouw bestaat er ook nog zoiets als artisanale mijnbouw, en wat u zich daar zoal aan armoedigs bij kunt voorstellen is wellicht nog altijd wenselijker dan wat die in werkelijkheid inhoudt: mannen, de zogenaamde ‘creuseurs’, die in hun gewone kloffie aan een touw in de putten afdalen om zich daar door smalle, niet gestutte gangen te wurmen en er vervolgens met hamer en beitel op wanden in te hakken; vrouwen en kinderen die al even zwaar, vuil en ziekmakend werk doen voor een nog schameler aalmoes, terwijl in het buitenland enorme winsten worden opgestreken.

Tunnels storten in of lopen onder water, vaak met fatale gevolgen; delvers worden blootgesteld aan radioactief radongas en hebben kobalt in hun bloed en urine; bij kinderen zijn veranderingen in het DNA waargenomen door al het mineraalstof dat ze inademen; en vervuiling, zowel in de bodem, in de lucht als in de waterlopen, onder meer van zwavelzuur, is wijdverspreid. Voor de lokale bevolking zijn er geen wegen, geen scholen, geen ziekenhuizen, zelfs geen drinkbaar water.

Omdat Congo finaal aan de Chinezen verloren lijkt, onderzoekt Europa andere pistes, binnen de eigen grenzen dit keer, een les die eindelijk, als een giftig metaal in grondwater, lijkt doorgedrongen. Zo liggen er enorme kansen in Noorwegen, Zweden en vooral Finland, maar komen die ook met grote risico’s, alweer, voor het milieu, uiteindelijk toch de aanleiding voor de hele omslag naar elektrische auto’s.

‘Cobalt Rush’ legt nog maar eens pijnlijk bloot wat Afrika al eeuwen geketend houdt – onderdrukking, politieke instabiliteit, corruptie – maar evenzeer waaraan de grote industriële landen zich maar niet kunnen ontworstelen: de versmachtende greep van het winstbejag dat ze naar de hoogste toppen heeft gebracht, en de planeet naar de rand van de afgrond. Zelfs goede bedoelingen buigen onder het gewicht van het aandeel.

Deze documentaire is visueel noch thematisch de meest blitse – Netflix zou er geen beitel voor ter hand nemen – maar leunt op gedegen journalistiek werk. Ze gebiedt ons bovenal waakzaam te blijven: een groen product is daarom nog niet groen geproduceerd, of zonder dat er wat rood is gevloeid.

‘Cobalt rush: the future of going green’ is te bekijken op VRT Max