Coely eindigt als Raaf derde in ‘The Masked Singer’: ‘Marcske van ‘F.C. De Kampioenen’ is fan van mijn muziek, echt crazy!’

Twaalf vrijdagavonden lang liet Raaf de kijkers van ‘The Masked Singer’ achter met kippenvel, waterige ogen en het besef dat er een internationale ster verstopt zit in Vlaanderen. Of zoals speurder Andy Peelman het verwoordde: ‘Hé, maar die kan zingen, zè!’ Wie anders dan Coely kon dát voor elkaar krijgen?

HUMO ‘Ik kan geen snelle beslissingen nemen,’ zei je onlangs tegen Humo. Hoelang heb je over je deelname getwijfeld?

COELY «Geen seconde, ik was meteen verkocht! Het klonk als een zotte challenge en daar ben ik altijd voor te vinden. Om mee te doen aan ‘The Masked Singer’ moet je een beetje gek zijn, dus bij mij waren ze aan het juiste adres (lacht).»

HUMO Je zangprestaties bliezen iedereen omver. Meer dan eens kreeg je een staande ovatie van de speurders.

COELY «Dat heb ik ook gehoord (lacht). In dat monstrueuze pak kon ik alleen recht voor me uit kijken en tegen de tijd dat Jens (Dendoncker, red.) me naar hun desk had begeleid, zaten ze alweer braaf op hun stoel. Ik was überhaupt blij dat ik íéts zag, want ik was even in paniek toen bleek dat mijn bril niet onder het masker paste. Speciaal voor Raaf ben ik lenzen beginnen te dragen.»

HUMO ‘Ik heb last van claustrofobie en zou het nooit overleven,’ zei je over dat pak tegen HLN. Een regelrechte leugen!

COELY «Dat was eerder een halve leugen. Maar het was echt overleven. Toen ik als eerste afviel in de finale, was ik eerder opgelucht dan teleurgesteld: eindelijk was ik van die massieve vleugels af.

»Echt liegen kan ik niet. Wat ik ook probeer, mijn ogen verraden me. Gelukkig had ik het tijdens de uitzendingen heel druk met mijn nieuwe plaat ‘Alive’ en kon ik me daarop focussen. En ik heb de laatste weken ook een hele reeks shows gespeeld.»

HUMO Daar werden onder anderen Kat Kerkhofs en Danira Boukhriss Terkessidis, respectievelijk Soaperstar en Foxy Lady, gespot. Voor velen hét bewijs dat jij Raaf was.

COELY «Dat was nochtans puur toeval: Danira en ik kennen elkaar al eeuwen, en Kat is supergoed bevriend met haar. Maar man, ik heb gejoeld toen ik backstage zag dat Danny ook meedeed (lacht).

»Ik was bij iedereen superenthousiast, de productie kwam altijd naar mijn reactie kijken als ik weer iemand ontmoette (lacht). Toen Veronique De Kock binnenkwam, stond ik met mijn mond vol tanden, ik was mega-starstruck. Veel deelnemers kende ik alleen van de tv. Ik had nooit durven te dromen dat ik een duet met Sandra Kim zou mogen zingen, of dat Marcske van ‘F.C. De Kampioenen’ mijn beste maatje backstage zou zijn. Herman Verbruggen is blijkbaar een fan van mijn muziek, echt crazy! Jammer genoeg moesten we in de eerste aflevering al tegen elkaar strijden. Gelukkig heb ik hem achteraf een beetje kunnen troosten.»

HUMO Bij wie kon jij terecht na je uitschakeling?

COELY «Eerst was alleen mijn team op de hoogte, maar nét op het moment dat er een opname plaatsvond, zouden mijn man en ik op reis gaan. Ik zei het al: ik ben niet de beste leugenaar, dus heb ik het hem maar verteld. Voor de repetities en de opnames heb ik mijn zoontje ook héél vaak bij mijn schoonouders afgezet. Nu zullen ze eindelijk weten waarom (lacht).»

HUMO Ze zullen vaker mogen babysitten, want binnenkort ben jij coach in ‘The Voice Kids’.

COELY «Nog zo’n avontuur! Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar dat heb ik graag. Het lijkt nu misschien een strategie om een mediafiguur te worden, maar ik kan je verzekeren dat dat niet zo is: ik grijp gewoon de kansen die me leuk lijken. De volgende generatie zangers en zangeressen een duwtje in de rug geven? Ik wil niets liever dan dat!»