Colin Farrell in ‘The Banshees of Inisherin’: ‘Ik heb geen controle over mijn wenkbrauwen, die hebben een eigen willetje’

De eerste film die Onze Filmman in het nieuwe jaar heeft gezien, ‘The Banshees of Inisherin’ van Martin McDonagh (★★★★★), zou zo maar eens de beste film van 2023 kunnen zijn. ‘Mooier dan een glooiend veld vol bloemen, sterker dan een Irish coffee,’ klinkt het in zijn vijfsterrenrecensie. Colin Farrell (46) speelt de hoofdrol in deze tragikomedie als Pádraic, een Ier wiens simpele leven in elkaar stort.

COLIN FARRELL «Het is 1923 en Pádraic krijgt van zijn drinkebroer (Brendan Gleeson) het deksel op de neus. ‘Ik vind je gewoon niet meer leuk,’ zegt zijn kameraad, waarna hij verkondigt nooit meer met Pádraic te willen spreken. Die kan dat niet verkroppen en de situatie escaleert. ‘The Banshees of Inisherin’ is een film over een relatiebreuk, gebroken ego’s en oorlog. Maar er zit ook humor in, weliswaar van het zwarte soort.»

– Martin McDonagh, Brendan Gleeson en jij hebben in 2008 de veelgeprezen film ‘In Bruges’ gedraaid. Een reünie!

FARRELL «Ja, heerlijk vond ik dat. Martin schrijft diepmenselijke verhalen, grappig en ontroerend tegelijk. Brendan is dan weer een uitzonderlijke acteur. Het klikt tussen ons. Voor de fans van ‘In Bruges’: ‘The Banshees of Inisherin’ is minstens even goed, maar melancholischer van aard.

»De rol deed me ook over vriendschap mijmeren. Mijn beste maten ken ik al sinds mijn tienerjaren, toen ik nog in Dublin woonde. Door mijn werk zijn er lange periodes dat we elkaar niet zien. Maar ze weten dat ze meer voor mij betekenen dan om het even welke film. Of dat hoop ik toch.»

– ‘The Banshees of Inisherin’ is een favoriet voor de Oscars. Denk je weleens na over je nalatenschap?

FARRELL «Eén van mijn zonen zei onlangs: ‘Over honderd jaar zal niemand je nog herinneren.’ Ik antwoordde: ‘Honderdvijftig jaar.’»

– Een Britse recensent schreef: ‘Farrell verdient twee Oscars, één voor elke wenkbrauw.’

FARRELL (lacht) «Ik heb nochtans geen controle over mijn wenkbrauwen, die hebben een eigen willetje. Hoe bezorgder ik ben, hoe actiever ze worden.»

– Maakt ook indruk: Jenny, de ezel van Pádraic. Jullie lijken een hechte band te hebben.

FARRELL «Da’s de magie van cinema, want Jenny moest niets van mij weten. Een lieve ezel, daar niet van, maar ze had moeite met instructies. Gelukkig was Rosie er, een andere ezel, die net buiten beeld stond. Zodra Jenny Rosie zag, werd ze rustig.»

‘The Banshees of Inisherin’ draait nu in de bioscoop