Comedian Eric André wordt priester: ‘Het christendom verpakken als entertainment en vervolgens verkopen’

De hypocriete, geldbeluste en knullige televangelisten uit de HBO-dramedy ‘The Righteous Gemstones’ wisten met de eerste jaargang de harten van velen te winnen, waaronder dat van Joe Jonas – spot de cameo! – en van beroemd komiek Eric André, die in het tweede seizoen dat nu loopt meteen een volwaardige rol kreeg.

ERIC ANDRE «Ik heb het eerste seizoen van ‘The Righteous Gemstones’ verslónden. De show vertelt een boeiend verhaal à la ‘Game of Thrones’, maar is ook een comedy over een disfunctioneel gezin. Die combo is goud waard.»

HUMO ‘The Righteous Gemstones’ toont een vreemde wereld die zelden op tv te zien is: die van televangelisten in Amerika. Wist jij van hun bestaan af?

ANDRE «Nee. De familie Gemstone verdient miljoenen door te preken op televisie, met andere woorden: door het christendom te verpakken als entertainment en vervolgens en masse te verkopen. Ik ben niet religieus opgevoed, dus je kunt je mijn verbazing voorstellen toen ik ontdekte dat de serie op bestaande figuren gebaseerd is! In bepaalde staten in Amerika leven televangelisten als popsterren.»

HUMO Jij speelt Lyle Lissons, een concurrent die de Gemstones met kogels en gitaarsolo’s ten val wil brengen.

ANDRE «Jawel, ik ben de eikel van dienst (grinnikt). Ik heb nog nooit een personage zoals Lyle neergezet. Toch was ik niet nerveus, want het script is slim en de sfeer op de set bemoedigend. Ik kijk al een tijdje op naar bedenker Danny McBride, vanwege zijn series ‘Eastbound & Down’ en ‘Vice Principals’. Hij blijkt nu ook nog een geweldige mens te zijn, die tijdens mijn scènes voortdurend onnozel deed. Wie een acteercarrière nastreeft, moet eerst door een kilometerslange riool vol stront, zoals in ‘The Shawshank Redemption’, voor je bij de mensen arriveert die even sympathiek als getalenteerd zijn.»

HUMO Hoe wist je je in de rol van een televangelist in te leven?

ANDRE «Ik bestudeerde priesters in kerken en op YouTube. Ik ontdekte dat prekers en stand-upcomedians niet zo anders zijn. Ik was tijdens de pandemie ook stevig verdikt, wat bij de rol als Texaanse priester bleek te passen. Ik ben dan maar pina colada’s blijven drinken en gefrituurd eten blijven smikkelen: alles voor de stiel!»

HUMO Je maakte furore met het satireprogramma ‘The Eric André Show’, leverde de prank movie ‘Bad Trip’ voor Netflix, deed stemwerk voor ‘The Lion King’ en ‘Disenchantment’ en waagt je nu aan een HBO-drama. Waar plaats jij ‘The Righteous Gemstones’ in je carrière?

ANDRE «Ik doe zelden traditioneel acteerwerk, omdat ik het een heel gedoe vind, maar voor ‘The Righteous Gemstones’ maak ik met plezier een uitzondering. Ik toon mijn scènes aan iedereen die ze maar wil zien. Vrienden, buren, toevallige passanten, vervreemde familieleden, het maakt niet uit: zó trots ben ik.»

The Righteous Gemstones – seizoen 2

Nu op Streamz