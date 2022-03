Conner ‘Konijn’ Rousseau: ‘Mijn belangrijkste voorwaarde was dat mijn werk er niet onder zou lijden’

Het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ kende behoorlijk wat verrassende ontmaskeringen, maar het verbaasde ons dan weer nauwelijks dat tussen de deelnemers ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau schuilging. Wel kras: als Konijn wist hij een finaleplaats te veroveren naast professionele zangeressen Loredana en Camille Dhont. Kijk vanavond in ‘Behind the Mask' op VTM hoe hij daarin slaagde, en vooral hoe hij danslessen combineerde met zijn ongetwijfeld drukke Vooruit-agenda.

CONNER ROUSSEAU «Die finaleplaats was inderdaad zeer onverwacht. Toen ik zag welke ervaren zangers meededen, had ik echt niet gedacht dat ik het zo ver ging schoppen. Al ging het natuurlijk niet alleen om de zangprestatie, maar ook om het tot leven brengen van je personage. Dat laatste heb ik wel gedaan met Konijn.»

HUMO Lijkt het personage Konijn op Conner?

ROUSSEAU «Als ik uitga en een glas gedronken heb, durf ik weleens te dansen en onnozel te doen. Ik werk hard, maar net als Konijn maak ik ook graag plezier en neem ik mezelf niet al te serieus. Alleen het patsergedrag herken ik minder bij mezelf.»

HUMO In het vorige seizoen zagen we een hevig zwetende Bart Tommelein uit een monsterpak komen. Was dat het moment waarop je dacht: dát wil ik ook?

ROUSSEAU «Ik heb het eerste seizoen niet gezien, maar ik heb wel lang getwijfeld om mee te doen. Tot ik uiteindelijk dacht: why not? Een belangrijke voorwaarde was dat mijn werk er niet onder zou lijden, maar de productie heeft goed rekening gehouden met mijn agenda: ik heb geen enkele vergadering gemist.

»Zoals het cliché luidt: je krijgt meer spijt van de dingen die je niet doet dan de dingen die je wel doet.»

HUMO En het cliché bleek te kloppen?

ROUSSEAU «Ja, ik heb me erg geamuseerd, veel nieuwe mensen ontmoet en ook veel bijgeleerd. De zangcoach heeft me bijvoorbeeld geleerd om mijn stem beter te gebruiken, wat ook nog van pas komt als ik moet spreken op televisie of in het parlement.

»Ik heb wel onderschat bij hoeveel mensen ‘The Masked Singer’ leeft. Het was de afgelopen weken, naast de oorlog en de energiecrisis, hét gespreksonderwerp. Zelfs mijn oma, die nooit naar dit soort programma’s kijkt, zei: ‘Na al die miserie is het fijn om je verstand even op nul te zetten.’»

HUMO Gaat het Konijnkostuum straks mee op Vooruit-cam­pagne?

ROUSSEAU «Dat pak krijg ik niet mee naar huis, en maar goed ook. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de dingen die ik doe als 29-jarige gast en wat ik uitdraag als politicus. Konijn heeft niets met politiek te maken.»

HUMO Al lijkt de politiek de plaats bij uitstek waar mensen ontmaskerd worden.

ROUSSEAU «Ik ben al bij alle partijen op mensen gebotst die hun woord niet hielden. Geregeld hoor ik politici iets zeggen tijdens vergaderingen om hen vervolgens op tv het tegenovergestelde te horen beweren. Iedereen in de regering is nu bijvoorbeeld plots voor de btw-verlaging op energie, terwijl sommigen die achter de schermen keihard wilden blokkeren. Ik ga geen namen noemen, maar dan denk ik: hier vallen de maskers af.»