Conner Rousseau blijkt kijkcijferkanon, verslaat Theo Francken in ‘Het huis’

Goed nieuws voor het ‘mateke’: zijn aflevering van ‘Het huis’ ging ook vlotjes boven het miljoen.

Daarmee eindigt Conner Rousseau voorlopig in de top 3 van dit seizoen - enkel Eddy Planckaert en Wendy Van Wanten deden beter - maar in deze tijden van polarisering wellicht nog belangrijker: hij laat zowel Theo Francken (906.861 kijkers in 2019) als Zuhal Demir (836.583 in 2018) achter zich.

Rousseau wordt weliswaar niet de populairste politicus die Eric Goens ooit te gast had: dat blijft Maggie De Block, wier aflevering in het eerste seizoen van ‘Het huis’ in 2015 nog 1.109.000 kijkers had. Maar zes jaar geleden waren het natuurlijk zowel op televisioneel gebied als voor Maggie De Block heel andere tijden.

Voor het debuut van Bart Cannaerts als presentator van ‘De slimste mens ter wereld’ zaten 731.000 mensen voor de buis. Maar Cannaerts moest woensdagavond niet alleen vechten tegen de zenuwen maar ook tegen de concurrentie van het voetbal, met de bekermatch tussen Genk en Club Brugge. Die wedstrijd zorgde er ook voor dat zowel ‘Eenmaal andermaal’ op VTM (469.000) als ‘Draagmoeders’ op Eén (450.000) buiten de top 25 belandden.

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 26 november tot en met donderdag 2 december. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld).

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.331.397

2 THUIS EEN 1.130.611

3 K2 ZOEKT K3 VTM 1.116.477

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.110.480

5 HET HUIS EEN 1.084.268

6 UNDERCOVER EEN 1.057.616

7 IEDEREEN BEROEMD EEN 979.400

8 SPORTWEEKEND EEN 827.597

9 DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 802.000

10 SPOED 24/7 EEN 800.965

11 BLOKKEN EEN 798.622

12 HET NIEUWS (19U) VTM 796.979

13 HET JOURNAAL (13U) EEN 735.743

14 1 JAAR GRATIS EEN 703.000

15 FAMILIE VTM 630.765

16 CODE VAN COPPENS VTM 590.421

17 RODE NEUZEN DAG VTM 576.910

18 JAMES, DE MUSICAL PLAY4 568.000

19 RACING GENK/CLUB BRUGGE CANVAS 566.000

20 VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 543.415

21 FIRST DATES EEN 484.574

22 HOE ZAL IK HET ZEGGEN? VTM 479.751

23 DAGELIJKSE KOST EEN 469.516

24 KLOPJACHT PLAY4 464.289

25 VELDRIJDEN. KORTRIJK D. EEN 478.281