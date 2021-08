Conner Rousseau: ‘Ik beschouw ‘F.C. De Kampioenen’ als cultureel erfgoed’

Wat programmeert Eén daags na de herhaling van de allerlaatste aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’ op 18 augustus? Jawel, de allereerste aflevering. Eén zendt de hele reeks nog eens van het prille begin uit, en brengt de laatste twee zondagen van de zomer ook twee ‘Kampioenen’-films in de huiskamer. Sommigen zuchten diep bij het vooruitzicht van een dagelijkse portie Boma, maar volgens de recentste kijkcijfers zitten er nog steeds 800.000 Vlamingen trouw voor de buis, onder luid applaus van Vooruit-voorzitter en superfan Conner Rousseau.

HUMO Treedt bij jou nog steeds geen vermoeienis op?

CONNER ROUSSEAU «Totaal niet. Ik vind het net tof om de afleveringen beter te leren kennen. Ik zit in een WhatsApp-groepje gewijd aan ‘F.C. De Kampioenen’, samen met Niels Destadsbader, Wesley Sonck, Guga Baúl en vele anderen. We wisselen weetjes uit en stellen elkaar quizvragen. Ik weet veel over de reeks, maar iemand als Tibau Nys, de zoon van Sven Nys, zit toch nog op een ander niveau.

»Ik volg wel het zendschema van Eén niet: ik organiseer mijn eigen herhalingen, op de iPad, net vóór het slapengaan. Ik heb met mijn drukke job een toevlucht nodig, en tijdens ‘F.C. De Kampioenen’ kan ik mijn verstand op nul zetten.»

HUMO Kijk je al je hele leven?

ROUSSEAU «Nee, ik behoorde eerst tot de ándere helft van Vlaanderen, die de reeks marginaal, slecht geacteerd en voorspelbaar vindt. Tot ik op kot zat met een grote fan die er steevast zijn katers mee verwerkte. En ik keek met steeds meer plezier mee.

»Mijn favoriete personages zijn DDT, Carmen en Boma. Ze zijn grofgebekt en maken al eens ruzie: dat pepert de serie.»

HUMO Eén sloeg tijdens de vorige herhalingsronde de aflevering over waarin Boma een Kameroener beschrijft als ‘een negerke uit de brousse’ en hem valselijk beschuldigt van diefstal. Een gepaste reactie?

ROUSSEAU «Toen ik die aflevering destijds zag, vond ik dat die net liet zien hoe fóút Boma zat. Bieke is er het morele kompas en maakt Boma af voor zijn wangedrag. Als die aflevering mensen kwetst, moeten we natuurlijk naar hen luisteren én erover praten. Maar ik weet niet of schrappen de juiste oplossing is. Dan moet je, vrees ik, praktisch alle afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ overslaan, omdat de cast niet divers is en Boma geregeld vrouwonvriendelijke uitspraken doet. En dat zou toch ver gaan.»

HUMO Wat betekent ‘F.C. De Kampioenen’ voor ons land?

ROUSSEAU «De culturo’s zullen het niet graag horen, maar ik beschouw het als cultureel erfgoed. Geen enkele Vlaamse serie gaat al zo lang mee. Als zoveel mensen naar de zoveelste herhalingsronde blíjven kijken, moet ‘F.C. De Kampioenen’ toch bijzonder zijn.»

F.C. De Kampioenen 2: Jubilee General

Eén, zondag 22 augustus, 20.15

F.C. De Kampioenen – seizoen 1

Eén, donderdag 19 augustus, 19.45