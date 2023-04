Conny uit ‘De mol’: ‘Ik maakte iedereen wijs dat ik drie weken op tournee was door Frankrijk’

Wiskundedocenten vertoeven doorgaans niet in de meest geliefde regionen der populatie, maar zelfs iedere algebra-regel heeft zo zijn uitzondering. In dit specifieke geval: Casio Conny. Dankzij haar aanstekelijke rechtschapenheid droegen haar medekandidaten én kijkend Vlaanderen haar meteen op handen, maar na aflevering drie (★★★½☆) stopt de Arizona-roadtrip vroeger dan gehoopt voor de ouderdomsdeken van ‘De mol’ 2023.

CONNY «Qua leeftijd was ik inderdaad een outlier, zoals we dat zeggen dat in de wiskundige statistiek – sorry, ik kan het niet laten (lacht). Ik heb waarschijnlijk als één van de enige deelnemers álle seizoenen van ‘De mol’ gezien: fan sinds 1999! Toen was ik natuurlijk ook al 35 (lachje). Maar tijdens de opnames heb ik van dat alles helemaal niets gemerkt, ik voelde me nooit het moeke van de groep.»

HUMO Nadat ik van elke wiskundeleraar in mijn leven te horen heb gekregen dat ‘je niet altijd een rekenmachientje op zak zult hebben’, bewees jij met je verrassende bagage op slag het tegenovergestelde.

CONNY (lacht) «We moesten drie weken gsm-loos door het leven en zonder rekentoestel voel ik me toch altijd een beetje naakt. (Onderwijzend) Zeg trouwens nooit zomaar ‘rekenmachientje’ tegen een Casio. Ik ben al mijn leven lang trouw aan míjn merk, een Texas Instruments komt er bij mij niet in.»

HUMO Je was ongetwijfeld hét gesprek van het klaslokaal.

CONNY «Mijn leerlingen waren superenthousiast over mijn deelname. Elke maandagochtend trok ik even tijd uit voor een beknopte nabespreking, voor we aan het échte plezier begonnen natuurlijk. Veel studenten kochten na de eerste aflevering zelfs meteen tickets voor de finale in Kinepolis, daar hebben ze waarschijnlijk allang spijt van (lacht).»

HUMO Waren ze niet achterdochtig door je drie weken durende afwezigheid?

CONNY «Geloof het of niet, maar ik was zogezegd op wiskundetour door Frankrijk met een Waalse collega: samen trokken we van school naar school om een grote wiskundeshow op te voeren (lacht). Verrassend genoeg was niet iedereen overtuigd van mijn alibi, ook omdat ik drie weken lang, tegen mijn gewoonte in, op geen enkel bericht antwoordde. Achteraf hoorde ik dat enkele collega’s zelfs dachten dat ik ziek was, daar heb ik me wel even schuldig over gevoeld.»

Beeld Play4/SBS

HUMO Ondanks je oprechtheid betrapten internetspeurders je toch ook op wat sabotage.

CONNY «Verrassend, want ik was gewoon mezelf hoor! Maar die cowboy op zijn briesende paard boezemde me heel wat angst in, dan kan ik al eens domweg een hoefijzer oprapen. En ik kreeg ook wel wat te horen over de fysieke proeven bij de drillmeester, maar sit-ups en push-ups heb ik nu eenmaal nooit gekund (lachje). Trouwens, heb je mijn eindsprint met die rugzak van acht kilo gezien? Dat voelde als Olympisch goud winnen.»

HUMO Nog een verwezenlijking: je ontmaskerde Matteo Simoni onmiddellijk.

CONNY «Toen ik zijn foto op het bord zag, wist ik het meteen! Ik geloofde geen seconde in dat dubbelganger-verhaal. Als ik geweten had dat het een opdracht was, had ik me natuurlijk wat meer ingehouden. Dus bij deze: sorry voor alles Matteo!»

HUMO Vaak leek het wel of je de saboteur vergat en simpelweg genoot van alles rondom je.

CONNY «Het was misschien doeltreffender geweest als ik wat beter had opgelet en geanalyseerd, maar het belangrijkste is dat ik me elke dag rot heb geamuseerd! Nadat we uren hadden gesleuteld aan die netten langs het spoor, om dan te zien dat de anderen nog niet over de omheining raakten met hun voorwerpen, lag ik onbedaarlijk in een deuk. Tijdens de cursus linedansen heb ik non-stop gelachen. Of het moment dat mijn levensbelangrijke rode ei meteen kapot viel, twéé keer: hilarisch!

»Het is een ervaring die je maar één keer in een mensenleven meemaakt. Ik ben dus dolblij dat ik het van mijn bucketlist kan schrappen. Dat doet me er trouwens aan denken, ik moet die lijst eigenlijk nog maken. Maar goed, dan kan ik ‘bucketlist opstellen’ ook ineens afvinken (lacht).»