‘Copshop’ bevat alle ingrediënten om de liefhebbers van stijlvolle B-films a hell of a time te bezorgen

Kogelregens, bloedfonteinen en mannenknotjes.

Een begingeneriek die uit een politiefilm uit de seventies had kunnen komen, Butler als een huurmoordenaar met een sinister trekje, Grillo als een opgejaagde boekhouder met een hilarisch mannenknotje: ‘Copshop’, een door de maker van ‘Narc’ en ‘Boss Level’ geregisseerde actiethriller die zich bijna helemaal afspeelt tussen de steeds bloederiger uitziende muren van een politiekantoor in de woestijn, bevat genoeg ingrediënten om de liefhebbers van stijlvolle B-filmpjes a helluva time te bezorgen. Het cliché van de talking killer (u weet wel: in plaats van zijn tegenstander gewoon af te knallen, blíjft de man met de geladen revolver maar zwetsen) is alomtegenwoordig en naar het einde toe verschijnen er in dat politiekantoor wel héél veel duiveltjes uit allerhande doosjes, maar eigenlijk maken die euvels de fun alleen maar groter. En de scène met het opnieuw in te stellen paswoord is een topper!

Vanaf 20 oktober in de bioscoop.